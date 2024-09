Gewinnspiel: Wir verlosen SpongeBob Schwammkopf: Das Patrick Star Spiel und Goodies

SPONGEBOB SCHWAMMKOPF: DAS PATRICK STAR SPIEL ist ein humorvolles und chaotisches Spielerlebnis für Kinder und Fans der Serie ab sechs Jahren, die ihre Kreativität in der verrückten Welt von Patrick Star ausleben möchten.

Patricks ikonische Looks, wie sein legendäres Badehosen-Outfit und viele weitere, werden durch das Sammeln von Mayonnaise-Gläsern und das Absolvieren von Aufgaben freigeschaltet und bringen zusätzlichen Spaß ins Spiel. Das Spiel enthält die englischen Original-Stimmen aus SpongeBob Schwammkopf, darunter Bill Fagerbakke als Patrick, Tom Kenny als SpongeBob, Rodger Bumpass als Thaddäus Tentakel und Clancy Brown als Mr. Krabs.

In SPONGEBOB SCHWAMMKOPF: DAS PATRICK STAR SPIEL kann Bikini Bottom als eigener Spielplatz erkundet werden und Spielende können nahezu jedes Objekt, das sie finden, nutzen, um die Spielwelt auf den Kopf zu stellen. Zusätzlich treffen sie auf bekannte Charaktere wie SpongeBob, Mr. Krabs, Sandy Cheeks und Plankton und werden an ikonische Orte wie die Handschuhwelt, die Müllhalde und das Demolition Derby geführt. Von einer Krabbenburger-Bauaufgabe über das Spielen auf der Wippe bis hin zum Verursachen von Chaos in Mrs. Puffs Wutraum haben Spielende endlose Möglichkeiten und können sich auf einige Easter Eggs aus der Fernsehserie freuen.

Wird es albern? Ja! Wird es chaotisch? Aber sicher! Ab dem 4. Oktober 2024 präsentieren Bandai Namco und Outright Games, unter der Lizenz von Paramount Game Studios, das abenteuerliche Einzelspieler-Sandbox-Spiel SPONGEBOB SCHWAMMKOPF: DAS PATRICK STAR SPIEL. Entwickelt von PHL Collective wird das Spiel für Nintendo Switch, PlayStation 4 und 5, Xbox und PC erhältlich sein. Fans ab sechs Jahren schlüpfen dabei in die Rolle von Patrick Star, dem besten Freund von SpongeBob Schwammkopf, und entfesseln ein urkomisches Chaos in Bikini Bottom.

Anlässlich des bevorstehenden Verkaufsstarts von SpongeBob Schwammkopf: Das Patrick Star Spiel am 4.10.2024 verlosen wir das Spiel für die Switch und coole SpongeBob Goodies. Mitmachen, lohnt sich!

