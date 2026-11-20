Diesen November werden Comedy-Ikone und Emmy-Preisträger Ben Stiller und der zweifache Oscar®-Gewinner Robert De Niro wiedervereint: Gemeinsam mit der für einen Oscar® nominierten Grammy-Gewinnerin Ariana Grande beginnt mit MEINE FRAU, UNSERE SCHWIEGERTOCHTER UND ICH ein neues Kapitel der beliebten Blockbuster-Reihe rund um die Familie Focker.

Anlässlich des bevorstehenden Kinostarts am 26.11.2026 verlosen wir in Kooperation mit Constantin Film Österreich coole Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich Goodies. Mitmachen lohnt sich.

In weiteren Rollen dieser starbesetzten Komödie kehren zudem der für einen Oscar® nominierte Owen Wilson, die für einen Actor Award nominierte Teri Polo und die Tony®- und Emmy-Preisträgerin Blythe Danner zurück. Neu mit dabei sind Skyler Gisondo (Superman), die für einen Golden Globe® nominierte Beanie Feldstein (Booksmart), und Eduardo Franco (Stranger Things). Regie führte John Hamburg, der auch an den Drehbüchern der drei vorherigen Focker-Filme mitgearbeitet hat. MEINE FRAU, UNSERE SCHWIEGERTOCHTER UND ICH wurde produziert von der für einen Oscar® nominierten Jane Rosenthal (The Irishman) und Robert De Niro für Tribeca Productions; Ben Stiller und Oscar®-Gewinner John Lesher (Birdman oder (Die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit)) für Red Hour Films; Emmy-Gewinner Jay Roach (Game Change – Der Sarah-Palin-Effekt) für Delirious Media; und John Hamburg für Particular Pictures. Das Drehbuch stammt von John Hamburg, basierend auf einer Story von John Hamburg, der Tony®-Preisträgerin und für einen Emmy nominierten Ilana Glazer (Broad City) & Austen Earl (Happy Together).

Der Film startet am 26.11.2026 in den heimischen Kinos.

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus, um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 4.12.2026 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die Gewinner:innen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. Mitarbeiter:innen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, Teilnehmer:innen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!