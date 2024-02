Gewinnspiel: Wir verlosen Mario vs. Donkey Kong für die Switch

Mario vs. Donkey Kong bringt eine klassische Rivalität auf Nintendo Switch zurück. Mit der kostenlosen Demo können die Spieler:innen die ersten vier Level des Schlagabtauschs zwischen Mario und Donkey Kong bereits heute erleben.

In Mario vs. Donkey Kong müssen die Spieler:innen Rätsel lösen, Sprungeinlagen meistern und die Schlüssel finden, mit denen sie die Mini-Marios retten und Donkey Kong überlisten. Dank des neuen lokalen Ko-op-Modus, der auch in der Demo verfügbar ist, können sie dies nun sogar zu zweit tun. Zwei Spieler:innen schnappen sich dazu einfach je einen Joy-Con-Controller und bilden als Mario und Toad ein schlagkräftiges Team. Mit den neuen Spielweisen „Entspannt“ und „Klassisch“ können sie den Anspruch des Abenteuers zudem an ihre Fähigkeiten anpassen. Der klassische Stil bietet den gleichen Schwierigkeitsgrad wie die Original-Version für Game Boy Advance. Wer es etwas einfacher angehen möchte, kann die andere Option wählen. In diesem Modus gibt es kein Zeitlimit, und man kann von Speicherpunkten aus immer wieder neu starten.

Anlässlich des kürzlichen Verkaufsstarts verlosen wir Mario vs. Donkey Kong für die Switch. Mitmachen lohnt sich!

Mehr über das Spiel sowie die Lösung auf die Gewinnspielfrage erfahrt bzw. findet ihr in unserem Test.

