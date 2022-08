Gewinnspiel: Wir verlosen Kirby’s Dream Buffet für die Switch

Einer ganzen Bande von Kirbys wird eine Vielzahl an Leveln aufgetischt, in denen sich alles ums Essen dreht. In vier rasanten Multiplayer-Runden sammelt ihr Erdbeeren um die Wette, um so immer größer zu werden. So stoßen sie die Konkurrenz buchstäblich beiseite – und helfen auch mithilfe Kirbys bekannter Spezial-Power nach. Kirby’s Dream Buffet schmeckt allen Spieler:innen unabhängig von ihrer Spielerfahrung. Gleichzeitig ist es eine Herausforderung für alle, die ihren Appetit nach einem freundschaftlichen Wettkampf stillen wollen.

Ein Festmahl für Freund:innen

Es schmeckt doch immer besser mit Freunden! Lade sie lokal oder online zu einer Runde Kirby’s Dream Buffet ein. Spiele 1-gegen-1 auf derselben Konsole, oder teste deine Futtertechnik in einem Mehrspieler-Spiel gegen drei andere Spieler:innen im selben Raum über eine drahtlose Verbindung oder fordere online weit entfernte Freund:innen heraus über ein Passwort. Lust auf mehr Wettkämpfe? Stellt euch online anderen Spieler;innen von überall auf der Welt in Mehrspielerkämpfen.

Mehr über das Spiel erfahrt ihr in unserem Test.

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus und verratet uns, welche Strecke euer Meinung nach ins Spiel muss bzw. welche Strecke bei euch immer noch Nostalgiegefühle auslösen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 7.9.2022 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

