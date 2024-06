Gewinnspiel: WHOOSH! veranstaltet ein Giveaway – mitmachen und gewinnen!

Besonders gut gefallen mir die Putztücher und der feine, fast unmerkliche Geruch des Putzmittels, das sich zitrus-fruchtig-frisch entfaltet, ohne in irgendeiner Art und Weise dabei aufdringlich zu sein. Zudem bin ich mir sicher, dass mit der großen Nachfüllflasche etwa bei Normalgebrauch eine Zeitspanne von einem Jahr oder gar zwei abgedeckt werden kann. Die Aufmachung, die Verarbeitungsqualität und natürlich die erreichten Resultate sprechen Bände und für die WHOOSH!-Produkte. Ich persönlich möchte diese Reinigungslösungen nicht mehr missen, vor allem der portable 8 ml-Behälter hat es mir angetan. Gemeinsam mit den W! Cloth-Mikrofasertüchern sagt ihr Fingerabdrücken und mehr den Kampf an!

Nicht umsonst rühmt sich der Hersteller auf der offiziellen Shop-Seite , zu den Besten seines Fachs zu gehören. Nach einigen Tagen und Reinigungsvorgängen mit den WHOOSH!-Produkten muss ich dem Gesagten recht geben: Wenn ihr euch an die Gebrauchsrichtlinien hält und brav nachpoliert, könnt ihr die Bildschirme eurer Produkte tatsächlich binnen Sekunden wieder auf ein höchst vorzeigbares Niveau bringen. Zudem gibt es an den verschiedenen Reinigungslösungen, die wir im Test hatten, absolut nichts auszusetzen: Sie tun ihre Dienste tadellos, und selbst bei etwas unsachgemäßem Gebrauch (etwa Werfen in eine volle Tasche) gaben sich die Produkte keine Blöße.

