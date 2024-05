WHOOSH! Reinigungsprodukte im Test: Was kann die Screen Shine-Palette?

Was all diese Kits genau sind, sehen wir in diesem Video ganz gut:

Alles im Detail

Die Lieferung von WHOOSH! hätte nicht treffender erscheinen können, denn nach einem Umzug unseres Büros hat sich durch den Transport auf dem Laster, das Umverpacken der Monitore et cetera einiges an Staub und sonstigen Verunreinigungen angesammelt. Da trifft es sich gut, eine professionelle Reinigungslösung im Haus zu haben! Den Anfang macht die große 500 ml fassende Screen Shine Bottle. Sie ist nicht nur für alle Bildschirme, sondern generell für alle Gerätschaften geeignet. Hierbei handelt es sich um eine nachfüllbare Flasche, und damit ihr wenig Umstand damit habt, liefert der Hersteller gleich einen Multi-Sprühkopf mit. Dieser lässt sich beim Auslass in die Modi Spray, Strahl und Aus drehen – so ist gewährleistet, dass ihr immer die richtige Menge an Reinigungsmittel rauspumpt. Der Druckpunkt beim Abzug ist dabei gut gewählt: Er hält ordentlich fest und reagiert früh, das ist Verarbeitungsqualität!

Die Installation gestaltet sich als simpel: Einfach den Sprühkopf auf die Flasche geschraubt, und fertig ist die “Inbetriebnahme”! Dadurch, dass das Reinigungsmittel sehr ergiebig ist, müsst ihr die Bildschirme und Geräte gar nicht übertrieben einnässen, höchstens zwei bis drei Sprüher in einem Cloth reichen auch für 27-Zoll-Monitore aus. Da kommt ihr also lange über die Runden, bevor ihr die nachfüllbare Flasche tatsächlich nachbefüllen müsst! Dazu gibt es auch sogenannte W! Cloths in verschiedenen Größen, die ihr je nach Größe des zu reinigenden Geräts wählen könnt. Sie sind zwar Mikrofasertücher, besitzen aber nicht die (für mich) unangenehme Eigenschaft, an der Haut haften zu bleiben – sehr cool! Die Produktpalette im Test wird von den WHOOSH! Screen Shine Wipes (20 Stück) abgerundet, sie sind einfach mit Reinigungslösung versetzte Feuchttücher für sofortige und unkomplizierte Reinigung.

Im Team besser

Also haben wir uns den Produkten samt und sonders angenommen und sie einem Belastungstest unterzogen. Zwei 27-Zoll-Monitore warteten nach unserer Siedel-Aktion geduldig auf Reinigung, und nun war ihre Zeit gekommen! Auch ein älteres iPad Pro aus dem Jahre 2017 in 12,9 Zoll hat schon einiges an Gebrauchsspuren und Fingerabdrücken abbekommen. Das trifft sich gut, denn dank den WHOOSH!-Produkten konnten wir gleich zwei verschiedene Arten ausprobieren, Bildschirme zu reinigen. Den Anfang machte ich ganz herkömmlich mit der Sprühflasche und einem Mikrofasertuch. Wie vorhin erwähnt: Der Sprühkopf hat zwei Einstellungen, und zwar Spray und Strahl. Während der Spray ordentlich in die Breite geht – für beste Ergebnisse da aus etwa 30 cm Entfernung sprühen, sind Scharfschütz:innen mit der Strahl-Option bestens bedient. Über einen Meter weit könnt ihr da spritzen!

Allerdings solltet ihr gewarnt sein: Es schickt sich nicht, eure elektronischen Geräte direkt damit zu befeuchten. Flüssigkeiten und technische Geräte passen nur in Ausnahmefällen zusammen, also bitte behandelt die Mikrofasertücher eurer Wahl damit in angemessenem Umfang. Ist dies ordnungsgemäß erledigt, solltet ihr eine feuchte Seite und eine trockene Seite beim W! Cloth in eurer Hand haben. Nun zum Ablauf: Zunächst mit der befeuchteten Seite vorsichtig über den Bildschirm wischen, bis ihr die gesamte Fläche abgedeckt habt. Ob ihr das Mittel nun einwirken lasst oder nicht, ist euch überlassen – ich persönlich bin gleich im Anschluss mit der trockenen Seite dann über den Bildschirm gegangen. Nach dem Trockenpolieren habt ihr dann einen streifenfreien Bildschirm vor euch, und falls noch Rückstände vorhanden sind, einfach nochmal mit einem trockenen Cloth nachwischen.

WHOOSH! in der Praxis

Besonders gut gefällt mir der zitrusfruchtige-Duft der Reinigungslösung, der sich unaufdringlich und dezent entfaltet. Anders als Industriereiniger und Konsorten, die man von Weitem riecht, müsst ihr hier schon mit der Nase hinstöbern – und dann riecht WHOOSH! auch noch gut! Während das bei Fernsehgeräten und Monitoren ohnehin kaum auffällig sein wird, kann das bei Tablets und Smartphones schon eher ein Kriterium sein. Für die Reinigung meines iPad Pro habe ich dann eines der Screen Shine Desinfektion-Wipes verwendet. Auch hier aufgepasst: Dieses Feuchttuch erledigt zwar das Auftragen der Reinigungslösung auf das Tuch selbst für euch, aber das Nachpolieren mit einem W! Cloth nicht. Tut das! Ziemlich cool dabei ist, dass auch so ein Feuchttuch sich als sehr ergiebig erweist – das riesige iPad ließ sich problemlos reinigen und da wäre mit effizienter Reinigung bestimmt noch ein zweites Gerät möglich.

Alles in allem kann ich die mitgelieferten Mikrofasertücher in drei verschiedenen Größen – 35 x 35 cm und 15,2 x 15,2 cm und ein Mini-Tuch mit 10 x 7 cm – nur empfehlen. Sie sind angenehm zu halten, haften nicht an den Fingern und verursachen vor allem nicht das mir verhasste Mikrofaser-Gefühl, als ob sie eine Abart eines Klettverschlusses wären. Bei der Verarbeitungsqualität der Spender lässt sich WHOOSH! ebenfalls nicht lumpen, denn sowohl die Gebinde mit 500 ml, 100 ml als auch 8 ml zum Mitnehmen sind tadellos gefertigt. Das betrifft nicht nur die Behälter an sich, die sich als äußerst verwindungssteif und somit vertrauenswürdig für den Alltag erweisen, sondern auch die jeweiligen Sprühköpfe. Sie tun ihre Dienste zuverlässig, und die Feder sorgt dafür, dass man nicht unbeabsichtigt einen Pumpstoß auslöst. Dennoch geht die Handhabung kinderleicht und ganz ohne Mühe von der Hand.