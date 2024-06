Gewinnspiel: Holt euch 2x Amazon echo dot– und 2x tapo Mini Smart Wi-Fi Plug-Geräte

Dank tink dürfen wir gleich zwei Smart Home-Pakete verlosen und wir küren daher zwei Gewinner:innen. Gleich mitmachen und gewinnen, sichert euch ein Amazon echo dot und einen tapo Mini Smart Wi-Fi Plug!

Was könnt ihr gewinnen?

Zwei Sieger:innen bekommen jeweils ein Smart Home-Paket, bestehend aus: 1x Amazon echo dot (5. Generation) 1x tapo Mini Smart Wi-Fi Plug Energy Monitoring



Über Amazon echo dot

In unserem Test des Amazon-Geräts kam ich zum folgenden Schluss: Amazon positioniert seinen Echo Dot (5. Generation) nicht umsonst als günstigen Einstieg in die Smart Home-Welt. Denn um etwa 65,- Euro (UVP) bekommt ihr so ein Gerät, und in Wahrheit ist es weitaus mehr als ein simpler Lautsprecher. Dieser smarte Speaker ist gleichzeitig ein Assistent für euren Alltag, ein Unterhaltungskünstler (nicht nur) für Kinder, eine sinnvolle Ergänzung für jedes Smart Home und kann auch als Wecker oder Timer verwendet werden. Dass der Klang des Produkts durchaus gut ist und es sich ziemlich einfach mit einer Vielzahl von Drittanbietern verbinden lässt, macht eine Anschaffung schon attraktiv. Zudem könnt ihr in der Alexa-App selbst fein einstellen, was ihr nun von diesem Gerät wollt oder nicht – wem die Stimmerkennung oder die Ultraschall-Bewegungserfassung datenschutztechnisch zu heikel sind, dreht sie einfach ab. Gemeinsam mit dem integrierten Temperatursensor, den der Echo Dot (5. Generation) in sich hat, könnt ihr euer Smart Home gut erweitern und so Automatismen wie etwa zum Einschalten der Klimaanlage oder des Ventilators erstellen. Es ist ein toller kleiner Helfer, der für viele Sachen gut ist!

Über den tapo Mini Smart Wi-Fi Plug

Hier geht es zu unserem Test der smarten Steckdose, die für einige Sinn machen könnte. Habt ihr Luftbefeuchter, Ventilatoren und andere Geräte, die ihr nur zeitweise benötigt und euch Laufwege ersparen wollt? Dann kann so ein Produkt für euch die Lösung sein, aber auch in anderen Einsatzszenarien macht eine Anschaffung Sinn. Dank Zufallsgenerator könnt ihr beispielsweise eine Stehlampe oder sonstiges auch dann, wenn ihr gar nicht zu Hause seid, aktivieren lassen. Das ist komfortabel, und gibt gleichzeitig Sicherheit. Gleichzeitig hilft es enorm, dass die smarte Steckdose nicht nur hochwertig verarbeitet ist, sondern auch bombensicher und zuverlässig funktioniert. Befehle werden verzögerungsfrei umgesetzt und die Steckdose ist auch von unterwegs aus stets erreichbar. Nutzt ihr diese smarte Steckdose, stehen euch alle Möglichkeiten offen, inklusive der Stromverbrauchsmessung. Das ist eine sinnvolle Ergänzung für jedes Smart Home!