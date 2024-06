Amazon Echo Dot (5. Generation) Test: Kluge Investition für Amazon-Kund:innen

Rasch das eigene Smart Home mit einem Amazon Echo Dot erweitern? Das geht, und was es bringt, lest ihr in unserem Test!

An dieser Stelle bedanken wir uns beim Smart Home-Pionier tink, der uns das Produkt zur Verfügung gestellt hat. Hier lang zur Shop-Website des Echo Dot (5. Generation)!

Alexa, wer bist du?

Amazons Alexa ist ein virtueller Sprachassistent, den es so schon seit knapp zehn Jahren gibt. Er wurde erstmals im intelligenten Lautsprecher Amazon Echo verbaut und wird unter anderem in den von Amazon Lab126 entwickelten Lautsprecher Echo, Echo Dot (mit und ohne Uhr), Echo Pop, Echo Studio und Amazon Tap genutzt, aber auch in Geräten anderer Hersteller. So findet sich Alexa mittlerweile unter anderem auch auf Computern, Smart TV-Geräten, Wecker, Stereo-Anlagen und anderen Geräten wieder – es wird eine ganz schöne Bandbreite abgedeckt. Dementsprechend verwundert es nicht, dass auch das System dahinter schon ordentlich viel kann und so seinen Nutzen für eine Vielzahl von Nutzer:innen tagtäglich unter Beweis stellt.

Es ist in der Lage, Sprachinteraktion, Musikwiedergabe, To-Do-Listen zu erstellen, Alarme einzustellen, Podcasts zu streamen, Hörbücher abzuspielen und Wetter-, Verkehrs-, Sport- und andere Echtzeitinformationen wie Nachrichten bereitzustellen. Alexa kann auch Smart Home-Geräte steuern, indem es sich selbst als Hausautomationssystem verwendet. Benutzer:innen können die Alexa-Funktionen erweitern, indem sie „Skills“ (zusätzliche Funktionen, die von Drittanbietern entwickelt wurden, in anderen Einstellungen eher als Apps bezeichnet) wie Wetterprogramme und Audiofunktionen installieren. Es verwendet automatische Spracherkennung, Verarbeitung natürlicher Sprache und andere Formen von KI, um diese Aufgaben auszuführen. Also sehen wir uns den Echo Dot näher an!

Über den Echo Dot

Wer mit Amazons Alexa schon warm geworden ist, freut sich über die gelungene Ergänzung mittels dem Echo Dot. Der smarte Lautsprecher bietet nämlich laut Website ein noch besseres Audio-Erlebnis als seine Vorgängermodelle. Dabei ist er ganz flexibel, denn sowohl Inhalte von Amazon Music, Spotify, Deezer und mehr können so problemlos in jeden Raum gebracht werden. In diesem Produkt wohnt natürlich die clevere Alexa, die euch in so mancher Situation eine Hilfe sein kann. Das aktuelle Wetter oder sonstige Informationen, aber auch Timer und Wecker sin alles keine Herausforderung für das Gerät! Nicht nur das: Kompatible Smart Home-Geräte können leicht per Sprachbefehl gesteuert werden, und Routinen können auch mit der Temperatur (dieser Lautsprecher hat einen Sensor im Inneren) verknüpft werden. So erweitert ihr euer Smart Home günstig und auf intelligente Weise!

Klar ist auch, dass das Ökosystem bei Amazon ganz groß geschrieben wird. Denn mit kompatiblen Echo-Geräten in unterschiedlichen Räumen erklingt die Musik überall in eurem Zuhause, und mit Fire TV könnt ihr flugs euer ganz persönliches Heimkinosystem erstellen. Wem das Ganze etwas zu intrusiv erscheint: Amazons Echo Dot umfasst dabei Datenschutz- und Kontrollmaßnahmen auf mehreren Ebenen, darunter eine Mikrofon-aus-Taste, mit der ihr die Stromzufuhr zu den Mikrofonen unterbrechen und sie somit deaktivieren könnt. Bei der Entwicklung dieses Geräts wurde auf Nachhaltigkeit geachtet. 99 % der Verpackung bestehen aus Holzfaserwerkstoffen, die aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern oder recycelten Quellen bezogen wurden. Zudem wurden 95 % der Gewebe und 55 % der Kunststoffe aus wiederverwerteten Abfällen gewonnen – nachhaltig! Packen wir es mal aus: