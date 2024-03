Gesund bleiben, gesund werden im Rimske Terme Business Wellness Spa Resort

Gesund bleiben, gesund werden. Immer mehr Menschen nützen ihre freien Tage, um sich ihrem persönlichen Wohlbefinden zu widmen. Professionelle Medical Wellness fördert die nachhaltige Erholung, bringt neue Kraft und Vitalität ins Leben und genau diesem Thema hat sich das Rimske Terme Business Wellness Spa Resort verschrieben.

Was erwartet euch im Rimske Terme Business Wellness Spa Resort?

In Slowenien ist dieses Resort ein Ort, der sich der Gesundheit verschrieben hat. Das Medizin- und Rehabilitationszentrum des Thermen-Resorts gilt als eines der besten des Landes. Dort, wo heilsames Thermalwasser aus den Tiefen der Erde an die Oberfläche sprudelt, widmet sich ein Team von Expert:innen den individuellen Bedürfnissen von jedem einzelnen Gast – von der Gesundheitsvorsorge bis zur Therapie nach Unfällen und vielem mehr. Wer von Gelenksschmerzen, Problemen mit der Wirbelsäule, Erkrankungen der Atemwege oder Nervensystemerkrankungen betroffen ist, profitiert von den vielfältigen Therapien und Programmen in der Rimske Terme. Elektrotherapeutische Anwendungen kommen ebenso zum Einsatz wie Massagen, Physiotherapien und Wärmebehandlungen. Therapeutische Gymnastikkurse, Detox und Seminare zu gesunder Lebensführung runden das hervorragende Medical Wellness Programm ab.

Dem Alltag entkommen, das ist in der Rimske Terme ganz einfach. Die Wasserwelt ist unvergleichlich – architektonisch einzigartig, den antiken Vorbildern nachempfunden und exklusiv. Im Tempel der Wassernymphen warten vier authentische Steinbäder aus römischen Zeiten und sechs moderne Bäder. Der Außenpool ist angenehm beheizt. Im Saunaland kommen Thermengäste zur Ruhe. Body-Wraps, Peelings, Kneippen und Luft-Therapien verwöhnen nach dem Saunabesuch. Im Beauty Salon kümmert sich ein geschultes Team um Gesichts- und Körperbehandlungen, die jede Ich-Zeit zu etwas Besonderem machen. Drei Vier-Sterne-Hotels bietet das Rimske Termen Resort. Das Hotel Sofijin dvor, das Rimski dvor und das Zdraviliški dvor sind voll und ganz auf die Thermengäste eingestellt und versüßen jeden Aufenthalt mit viel Komfort.