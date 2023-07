Gesticktes Abenteuer: Scarlet Deer Inn überzeugt mit kreativer Optik

Scarlet Deer Inn ist ein Spiel mit einem einzigartigen Kunststil: Alle seine 2D-Sprite-Charaktere stammen aus der realen Stickerei.

Mehr zu Scarlet Deer Inn

Die meisten seiner Vorschauen haben sich bisher auf die sonnige Überwelt des Spiels konzentriert, aber der neueste Trailer zeigt ein wenig mehr von den umfangreichen, düsteren Katakomben, die im Spiel vorkommen werden. Obendrein erinnert Scarlet Deer Inn mit seiner seitlich scrollenden Erkundung eines friedlichen, sonnigen Dorfes sehr an Pentiment. Doch optisch kann dieses Spiel auf das traditionelle Stickerei-Handwerk für seinen Kunststil zurückgreifen, im Gegensatz zu illuminierten Manuskripten. Zusätzlich zu den malerischen Hintergründen hat jeder Charakter im Spiel seine Animationsrahmen von Co-Schöpferin Eva Navratilova gestickt bekommen, bevor er in das Spiel gescannt wurde, was zu einem Kunststil führte, der an klassische Disney-Animation erinnert, aber mit jedem Charakter, der diese reiche, sich verändernde Textur von der Handarbeit hat.