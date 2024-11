Geschenketipps von Sennheiser für die schönste Zeit des Jahres

Sennheiser bietet eine hervorragende Auswahl an Audioprodukten, die an Weihnachten für strahlende Gesichter sorgen. Die perfekte Wahl für gemütliche Hörstunden in der festlichen Jahreszeit.

Verwöhnt die Ohren ACCENTUM Wireless (179,90 €)

Der ACCENTUM Wireless sorgt für neue Audioabenteuer: Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 50 Stunden erwecken Nutzer*innen ihre Lieblingslieder der Saison mit dem einzigartigen Sennheiser-Sound zum Leben. Der ACCENTUM ist der perfekte Kopfhörer für unterwegs und bietet eine hochwertige kabellose Audiowiedergabe kombiniert mit praktischen Features wie hybrider aktiver Geräuschunterdrückung (ANC) – damit bleibt die Stimmung auch in lauten Alltagssituationen gelassen.