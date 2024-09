Gerücht: Blizzard versucht es erneut mit einem StarCraft-Shooter

Die Behauptung ist aus dem neuen Buch von Jason Schreier (Bloomberg), Play Nice: The Rise, Fall and Future of Blizzard Entertainment.

Zum StarCraft-Shooter

Das Buch steckt voller bislang unter Verschluss gehaltenen Infos und GEschichten, und es wird am 8. Oktober veröffentlicht. Schreier diskutierte die Behauptung in der neuesten Folge von IGNs Podcast Unlocked, in der IGN-Redakteur Ryan McCaffrey ihn danach fragte. McCaffrey bemerkte, dass ein Abschnitt gegen Ende des Buches besagt, dass ein Team bei Blizzard unter Dan Hay, dem ehemaligen Leiter der Far Cry-Serie bei Ubisoft, an dem Spiel arbeitet. Die Passage, die sich auf zwei zuvor StarCraft-Shooter bezieht, lautet: “Die meisten Entwickler wurden entlassen, während einige bei Hay geblieben sind, um einen neuen StarCraft-Shooter zu inkubieren. Vielleicht nach StarCraft Ghost und Ares – sind nun aller guten Dinge drei?“

Nachdem er die Passage im Podcast gelesen hatte, fragte McCaffrey Schreier: “Ist das eine Sache, die dort gerade vor sich geht, von der wir vielleicht irgendwann hören könnten, wenn sie nicht abgesagt wird, wenn sie weitergeht?” Schreier antwortete: “Wenn das Projekt nicht abgesagt wird. Ich meine, das ist schon viel vorausgesetzt – immerhin ist es Blizzard, schließlich ist ihre Geschichte mit StarCraft-Shootern nicht gut. Ja, das ist ein Projekt, das, soweit ich weiß, in der Entwicklung ist, oder zumindest zum Zeitpunkt, als ich dieses Buch schrieb, in der Entwicklung war. Was auf alle Fälle so ist ist, sie arbeiten an einem StarCraft-Shooter, und die Marke StarCraft ist bei Blizzard nicht tot.“ Ein kleiner Hoffnungsschimmer für Fans der Serie, oder ein kraftloser Versuch, Tote zum Leben zu erwecken?