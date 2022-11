Geralt und Ciri (The Witcher 3) kommen in Lost Ark zu Hilfe

Das Free-to-Play MMO Lost Ark bekommt Hilfe bei seinen Monsterproblemen, da ein Crossover mit The Witcher angekündigt wurde.

Wie sowohl die offiziellen Lost Ark– als auch Witcher-Konten auf Twitter fragen “Welche neuen Abenteuer wird Geralt in Arkesia erleben? Findet es raus, wenn The Witcher Anfang 2023 in Lost Ark erscheint!“ Das ist das Ausmaß der offiziellen Details auf dem Crossover – zumindest für die weltweite Version des Spiels. Dieser Crossover wurde tatsächlich bereits im Juni für die koreanische Version des Titels angekündigt. Diese Ankündigung wurde speziell als Witcher 3-Event in Rechnung gestellt, während die globale Ankündigung ein generisches Witcher-Branding verwendet. Während der Witcher in englischsprachigen Gefilden sehr beliebt ist, sind die Crossover von Lost Ark in der Regel regional-exklusiv, so dass die Fans unsicher waren, ob dieses Ereignis global werden würde.