Gratis-Action-RPG von Amazon Games: Lost Ark startet am 11.2.2022

Mit Lost Ark bringt Amazon Games ein neues Online-Spiel in den Westen. Es erinnert ein wenig an Diablo 3 und Path of Exile, geht aber einen anderen Weg. Lest mehr!

Der Vergleich mit Diablo 3 und Path of Exile beginnt schon bei den wählbaren Klassen. Ob als Haudrauf-Krieger, als mönchsartige Kampfkünstlerin, dem zielgenauen Kanonier, der vielseitigen Magierin oder der verschlagenen Assassinin – in Lost Ark könnt ihr eurer Gruppe auf mannigfaltige Weise zu Diensten sein. Das Spiel steuert sich aus der Top-Down-Perspektive, nicht unähnlich der vorhin genannten Spielen, und ist daher rein auf dem PC erhältlich. Mit Maus und Tastatur bewaffnet könnt ihr in das MMO eintauchen, das eigentlich so gar nicht wie ein typisches MMO wirkt.

Lost Ark: Free-to-Play forever

Das Spiel startet laut offizieller Homepage am Freitag, dem 11. Februar 2022 offiziell auf Steam. Begebt euch auf eine Odyssee nach der verschollenen Arche in einer riesigen und lebendigen Welt: Entdeckt neue Länder, hebt verlorene Schätze und stellt euch packenden und actiongeladenen Kämpfen. Legt euren Kampfstil in der Klasse oder fortgeschrittenen Klasse fest, passt eure Fertigkeiten, Waffen und Ausrüstung individuell an und setzt eure Fähigkeiten im Kampf gegen Feindeshorden, in epischen Bosskämpfen und gegen dunkle Kräfte bei der Quest nach der Macht der Arche ein.

Weiters dürft ihr sieben weitläufige und vielfältige Kontinente sowie die dazwischenliegenden Meere und entdecke lebendige Kulturen erkunden. Darin befinden sich seltsame und fantastische Kreaturen sowie überraschende Wunder, denen ihr immer wieder begegnet. Taucht ein in die Geheimnisse von Arkesia, beweist eure Macht in Schlachten und Schlachtzügen, tretet gegen andere Spieler im PvP an, reist zu fernen Inseln auf der Suche nach verborgenen Reichtümern, stellt euch Horden von Feinden und kolossalen Bossen in der offenen Welt und noch mehr.

So spielt sich Lost Ark

Stellt euch den Kämpfen im ARPG-Stil und baut euren Fortschritt in Quests, Raids und Kämpfen im MMO-Stil aus. Egal, ob ihr alleine, in Gruppen mit Freunden oder im Verbund mit anderen Abenteurern in der Welt spielen wollt, es wartet ein episches Abenteuer auf euch. Stellt euch Kämpfen in der offenen Welt oder begebt euch in sogenannte Chaosdungeons, kämpft in herausfordernden PVP-Duellen, setzt eure Kräfte in epischen Quests ein, überfallt große und kleine Bosse und beweist euch im Kampf gegen die Dämonenlegion, um die Macht und das Licht der verschollenen Arche zu beanspruchen.

Amazon Games’ Lost Ark bietet einfach zu erlernende Features mit Tiefgang und Raum für Anpassungen. Beginnt eure Reise mit fesselnder Sammel- und Spielaktion und beherrscht anschließend eure Kämpfe dank des Tripod-Systems. Schaltet drei personalisierbare Klassen für alle eure Fähigkeiten frei, um euren Kampfstil an euren eigenen Spielstil anzupassen. Die stetig erweiterte Palette an ikonischen Klassen von Lost Ark, allesamt mit ihren individuellen fortgeschrittenen Klassen, bietet viele Erkundungsmöglichkeiten auf der Suche nach eurem individuellen Kampfstil. Ihr benötigt zumindest 50 GB an Speicherplatz, eine stabile Internetverbindung auf einem PC mit Windows 10 und Hardware aus den letzten fünf bis acht Jahren. So sieht das Game dann in Action aus: