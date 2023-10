Gangs of Sherwood bekommt vierminütigen Gameplay-Trailer spendiert

Herausgeber Nacon und Appeal Studios haben ein Video für das kooperative Action-Adventure-Spiel Gangs of Sherwood veröffentlicht.

Mehr zu Gangs of Sherwood

Während der letzten Kreuzzüge entdeckten König Richard von England und seine Armee einen wundersamen Stein: das Löwenherz. Der Stein ist mit außergewöhnlichen Eigenschaften ausgestattet, die dem Königreich zu einem enormen technologischen Fortschritt verhelfen. Da das Löwenherz die Quelle immensen Wohlstands und Macht darstellt, wurde es offensichtlich zum Gegenstand schrecklicher Gier. Der Sheriff von Nottingham beschlagnahmte es schließlich, damit er seine Autorität geltend machen und das englische Volk unterdrücken konnte. Um gegen diese Tyrannei zu rebellieren, bildet sich eine Widerstandsbewegung, um die Armeen des Sheriffs zu besiegen und das Volk von seiner gnadenlosen Herrschaft zu befreien.

Vier ikonische Helden aus der Legende von Robin Hood führen diese Rebellion an, und wir können als Maid Marian, die Tochter des Sheriffs und erfahrener Attentäter; Friar Tuck, ein Mönch und Heiler; Little John, ein Krieger mit einer Stahlfaust; und natürlich der berühmte Bogenschütze Robin von Locksley spielen. Alle Charaktere haben ihre eigenen Spielstile sowie eine breite Palette von einzigartigen und anpassbaren Fähigkeiten. Im Laufe der Zeit passen wir unsere Helden an und schalten immer mächtigere und spektakulärere Combos frei. Obwohl Gangs of Sherwood von Anfang bis Ende solo gespielt werden kann, wurde es in erster Linie als Koop-Multiplayer-Erlebnis für bis zu vier Spieler entwickelt. Gangs of Sherwood ist ab 19. Oktober für PC, PS5 und Xbox Serie-Konsolen erhältlich.