Bergparadies – Apartment & Studio Hotel: Frühlingsfrische Bergmomente im Gasteinertal

Wenn die letzten Schneefelder schmelzen, Krokusse die Wiesen bunt färben und die klare Bergluft nach Frühling duftet, erwacht das Gasteinertal zu neuem Leben. Genau jetzt ist die beste Zeit, um die Natur in ihrer vollen Pracht zu genießen. Im exklusiven Apartment & Studio Hotel Bergparadies erwartet Gäste eine unvergessliche Auszeit, eingebettet in eine Kulisse aus majestätischen Gipfeln und saftig grünen Almwiesen. Vom behaglichen Studio für zwei bis hin zum großzügigen Penthouse mit privater Dachterrasse für bis zu zehn Personen – hier wohnt man stilvoll, komfortabel und mitten in den Bergen.

Ein besonderes Plus für Aktivurlauber:innen: Die Bergbahn liegt nur wenige Schritte entfernt, sodass sich Wander:innen und Mountainbiker:innen ohne Umwege ins Naturerlebnis stürzen können. Nach einem erlebnisreichen Tag in der frischen Bergluft verspricht die Alpentherme Bad Hofgastein Entspannung pur – und das Beste: Der Eintritt ist für Gäste während des gesamten Aufenthalts inkludiert. Wer den Tag gemütlich starten möchte, kann sich mit einem reichhaltigen Frühstück verwöhnen lassen, das mit frischen Köstlichkeiten vom familieneigenen Bio-Bauernhof bestückt ist. Und für den kleinen Hunger zwischendurch stehen regionale Spezialitäten rund um die Uhr aus dem Automaten bereit.

Neu ab 11. April 2025: Gäste des Bergparadies dürfen sich auf ein ganz besonderes Extra freuen: Abendessen und ausgewählte Getränke – Bier, Wein, alkoholfreie Getränke, Heißgetränke – können ab diesem Datum im Rahmen der „Bergparadies-Kulinarik“ dazu gebucht werden. Serviert wird ein köstliches 4-Gänge-Menü in Buffetform, das mit regionalen Spezialitäten und frischen Produkten vom hauseigenen Biobauernhof begeistert. Perfekt, um den Tag kulinarisch ausklingen zu lassen.

Ob gemütliche Spaziergänge über blühende Wiesen, familienfreundliche Almwanderungen oder die ersten hochalpinen Gipfeltouren der Saison – im Frühling zeigt sich das Gasteinertal von einer besonders schönen Seite. Auch Radfahrer:innen kommen voll auf ihre Kosten: Vom genussvollen Radausflug im Tal bis hin zu anspruchsvollen Mountainbike-Trails ist für jeden das passende Terrain dabei. Die wärmende Sonne, das frische Grün und die beeindruckenden Panoramablicke machen jede Tour zu einem echten Erlebnis.

Und wenn die Temperaturen steigen, beginnt die Wellness-Saison unter freiem Himmel: Die Gasteiner Thermal-Badeseen werden mit dem heilenden Thermalwasser gefüllt und laden zum wohltuenden Baden unter der Frühlingssonne ein. Ein echtes Highlight erwartet Gäste in der Alpentherme: Dort wurde ein einzigartiges Swim-in-Meerwasser-Aquarium eröffnet, in dem Badegäste umgeben von faszinierenden Meeresbewohnern entspannen können – eine Kombination aus Alpen und Ozean, die es so nur in Gastein gibt.

Komfort wird im Bergparadies großgeschrieben: Ein kostenloser Privatparkplatz, Balkone und Terrassen mit Bergblick, ein versperrter Fahrradkeller, kostenloses WLAN und die Gastein Card mit zahlreichen Ermäßigungen sorgen für einen rundum sorglosen Aufenthalt. Zudem können Wanderstöcke und Rucksäcke kostenfrei ausgeliehen werden – für perfekt ausgerüstete Bergmomente. Die Rezeption ist täglich besetzt, sodass jederzeit Unterstützung bereitsteht.