Die Wildkogel-Arena gibt Familien Berge

Die Abenteuer-Arena Kogel-Mogel, eine Mountaincart-Strecke, ein Rutschenweg und ein neuer Familien-Wanderweg mit „Adler Toni“: Der Wildkogel ist der Hausberg der Nationalparkgemeinden Neukirchen am Großvenediger und Bramberg am Wildkogel sowie ein echter Familienberg. Mit der Nationalpark SommerCard ist die tägliche Berg- und Talfahrt inklusive.

Die Bergbahnen Wildkogel zählen zu den „Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen“. Das liegt zu einem Gutteil auch an ihrem Angebot für Familien. Mit der Nationalpark SommerCard ist täglich eine Berg- und Talfahrt mit einer der beiden Kabinenbahnen von Neukirchen und Bramberg auf den Wildkogel inklusive. Gleich neben der Bergstation der Wildkogelbahn (in Betrieb bis 26.10.25) liegt die Abenteuer-Arena Kogel-Mogel, ein 10.000 m² großer Holzspielplatz mit Hüpf-, Kletter-, Balancier-, Rutsch- und Schaukelstationen einer Kugelbahn sowie der längsten Relaxliege auf über 2.000 Metern Höhe. Hier können die Kleinen ihrem Spieltrieb freien Lauf lassen, während die Eltern die Sonne auf der Panoramaterrasse des Aussichts-Bergrestaurants genießen.

Mit Mountaincarts den Berg hinunter

Dann ist es nur ein kurzes Stück auf dem Drei-Seen Rundweg zum nächsten Abenteuer für Familien mit größeren Kindern: An der Smaragdbahn-Bergstation startet eine vier Kilometer lange Mountaincart-Strecke hinunter bis zur Mittelstation. Die geländegängigen Flitzer machen ordentlich Tempo auf der kurvenreichen Strecke. Unten bringt die Smaragdbahn die Piloten und ihr Gefährt in kürzester Zeit wieder hinauf zur Bergstation. Entweder für einen zweiten Durchgang oder aber für die aussichtsreiche Gipfelwanderung am Frühmesser Rundweg unter dem prächtigen Rettensteinpanorama.

Auf Mega-Rutschen und mit „Adler Toni“ ins Tal

Zurück an der Wildkogelbahn-Bergstation startet die aussichtsreiche Talwanderung über den Panoramaweg zur Mittelstation, während über den Köpfen Paragleiter und Gleitschirme der örtlichen Flugschulen ihre Kreise ziehen. An der Mittelstation startet das nächste Abenteuer am Wildkogel: der Rutschenweg mit zehn Edelstahlrutschen mit 22 bis 53 Metern Länge bringt Abwechslung und Spaß in die Familienwanderung. Röhren, Mulden, Wellen und ein Freifalleffekt sorgen für ungebremsten Spaß. Am Ende des Rutschenwegs haben die Wanderer dann mehrere Möglichkeiten: Am 3D-Bogen-Parcours eine Schleife ziehen und mit ruhiger Hand ins Schwarze treffen, im Alpengasthof Stockenbaum eine wohlverdiente Pause einlegen oder den Modellflugpiloten zusehen, die auf der 100 Meter langen Start- und Landepiste ihre originalgetreuen Mini-Nachbauten in die Lüfte steigen lassen (Modellflugstart und Flugerlaubnis hier und beim Gasthof Friedburg nur mit Anmeldung, gültiger Fluglizenz bzw. Versicherung). Danach geht es über den neu angelegten Familien-Wanderweg mit neun Erlebnisstationen und „Adler Toni“ bis ins Neukirchner Ortszentrum.

Mit WildkogelAktiv auf Entdeckungsreise

Für noch mehr Familien-Abenteuer sorgt das WildkogelAktiv-Programm. Immer beliebt sind die Kids-Abenteuer am Blausee mit Grillerei und lustigen Spielen oder der „kuhle“ Nachmittag am Biobauernhof mit Ponyreiten, Heuherzen basteln und Butterrühren. Im urigen Salzburger Wollstadel in Bramberg werden jede Woche voller Eifer schöne Sachen gefilzt. Und im Sommer gibt es wöchentlich interaktive Informations- und Erlebnistouren auf den Fahrten mit dem umweltschonenden eLINER, etwa mit der SOKO Wildkogel.

In die Nationalparktäler mit der ganzen Familie

Wanderfreudige Familien erleben mit geprüften Wanderführern noch mehr Abenteuer im Nationalpark Hohe Tauern: Die größten Wasserschätze, das einzige Smaragdvorkommen Europas im Habachtal oder die 60 Meter lange Hängebrücke am Venedigerweg im Obersulzbachtal sind die Ziele. Weitwanderer picken sich die besten der 17 Tagesetappen aus dem Hohe Tauern Panorama Trail heraus, der von den Krimmler Wasserfällen über die Höhen der Wildkogel-Arena bis ins Großarltal führt. Die leichtere Variante für Familien ist der „Sonnenweg“ unterhalb des Wildkogels mit fünf wetterfesten Etappen vom Gasthof Rechtegg in Neukirchen über 13 Kilometer bis zur Kraftquelle Herrnmühle in Mühlbach. Für die gesamte Strecke sind etwa 4,5 Stunden Gehzeit zu veranschlagen. Es gibt aber alle paar Kilometer Möglichkeiten zum Absteigen nach Neukirchen oder Bramberg. Mit der Nationalpark SommerCard kosten außerdem rund 60 Attraktionen und Ausflugsziele keinen Cent extra. Dazu zählen etwa die Bergbahnen Wildkogel, die Krimmler Wasserfälle, die WasserWelten, das Museum Bramberg, das Nationalparkzentrum in Mittersill und die Großglockner Hochalpenstraße. Die Nationalpark SommerCard ist im Übernachtungspreis von über 180 Unterkünften aller Kategorien in der Wildkogel-Arena inbegriffen. Alle Urlaubsangebote sind auf der kostenlosen App „Wildkogel tipps2go“ sowie auf der Website abrufbar. Mit dem neuen Guest Mobility Ticket (ab 01.05.25) können alle öffentlichen Verkehrsmittel im Bundesland Salzburg ohne Aufpreis benutzt werden.

Aktuelle Angebote

WildkogelAktiv-Pauschale (Mai – Okt. 2025)

3 oder 7 Ü, Nationalpark SommerCard, 3 geführte Wanderungen (MO – FR), 1 Wander- und Bikekarte, Wanderstempelbuch für Kinder. – Preis p. P. ab 169 Euro für 3 Nächte, ab 399 Euro für 7 Nächte