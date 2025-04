Lush: Alles für die Haarpflege, After-Sun-Tipps und Geschenksets

Euer Haar ist euch wichtig? Gut, denn Lush hat neben Geschenksets auch pflegende Produkte in petto!

Über die Lush-Haarpflege

Lush liebt Geschenke und Haarpflege! Deswegen launcht das Kosmetikunternehmen drei brandneue Haarpflege-Geschenksets. Diese sind ab sofort online und in allen Lush Shops erhältlich. Bring neuen Schwung in deine Haarpflege oder jene anderer mit den neuen Lush-Geschenksets, die jeweils für eine andere Art der Haarpflege konzipiert wurden. Ganz gleich, ob du deinem Haar eine leuchtende Farbe verleihen, Locken pflegen, gesundes Haarwachstum fördern oder voluminöse Beach Waves kreieren möchtest, Lush hat alles, was du dafür brauchst. Mit diesen neuen Geschenken zelebriert Lush sein vielfältiges und luxuriöses Haarpflege-Sortiment. Hier finden Interessierte alles, was sie für die perfekte Haarpflege brauchen, von nachhaltigen Shampoo Bars bis hin zu aufbauenden Haarkuren, denn diese Produkte machen die ganze Arbeit, damit du sie nicht tun musst. Dazu aber später mehr – zunächst etwas zu einzelnen Produkten für euch:

Avocado Co-Wash

Tausche dein Shampoo gegen diese schützende Mischung aus frischer Avocado, kalt gepresstem Olivenöl und Bio-Kakaobutter aus fairem Handel, um empfindliches, lockiges Haar wieder aufzufrischen. Durch das Conditioner-Shampoo behält das Haar seinen natürlichen Feuchtigkeitsgehalt und wird gleichzeitig widerstandsfähiger. Um 14,95 Euro für ein 100 g-Co-Wash hydriert ihr eure Haare von Grund auf neu!

Curl Power Hairstyling

Kakaobutter, kombiniert mit Ölen aus Argan, Kokos und Jojoba, hydriert und schützt dein Haar, während Seidentofu es mit stärkendem Protein versorgt. Ethyl Macadamiate schützen dein Haar vor Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit. Einfach perfekt für beanspruchtes und schwungloses Haar! Der Duft strotzt nur so vor Limetten-Sorbet und fruchtiger Bergamotte – 13,- Euro für die 95 ml-Größe sind da nicht zu viel verlangt.

Angel Hair Shampoo-Bar

Das engelsgleich milde und feste Shampoo für Haare, die eine sanfte Berührung brauchen. Es beruhigt deine Kopfhaut mit Rosenwasser und Hamamelis. Ihr würdet euch wundern, wie ergiebig so festes Shampoo mit seinen gerade mal 55 g Gewicht sein kann! Um 12,- Euro pro Stück könnt ihr euch selbst davon überzeugen.

Honey I Washed My Hair Shampoo-Bar

Das feuchtigkeitsspendende, fair gehandelte Shampoo mit Honig wird dich begeistern. Für weiche und schimmernd-glänzende Haare. Sonnenstrapaziertes Haar benötigt Extra-Pflege, und auch hier seid ihr um 12,- Euro pro Stück mit von der Partie.

The Golden Cap Conditioner

Ein leuchtendes Beispiel dafür, dass Bier positive Effekte auf dein Haar hat, liefert dir dieser feste Haar-Conditioner, der dir Volumen verschafft und mit Stout-Bier Haare zum Glänzen bringt. Veganes Stout-Bier von einer Brauerei aus Deutschland lässt die Haarkutikula anschwellen und steigert so das Volumen. Malz und Hefe stärken deine Strähnen. Melissensud verbessert den Glanz und sorgt für mehr Schwung und Geschmeidigkeit. Golden Cap umgibt dich zudem mit einem wohligen Duft nach Myrrhe und Vanille und eignet sich ideal für Fans leichterer Conditioner. 14,- Euro kosten 65 g dieses ergiebigen Conditioners!

Super Milk: Conditioning Hair Primer

Der Dreiklang aus pflegender Mandel-, Kokos- und Hafermilch macht das Haar geschmeidig und versorgt es mit Feuchtigkeit – ob unterwegs oder am dritten Tag nach dem Styling. Frischer Zitronensaft sorgt für Glanz und natives Olivenöl extra nährt und schützt das Haar, ohne es zu beschweren. Es eignet sich auch hervorragend, um Waves, Locken und Coils für den nächsten Tag aufzufrischen. Die 100 ml-Größe ist um 22,- Euro erhältlich und hilft ebenso bei der täglichen Pflege wie bei einem After Sun-Care-Projekt. Nun wenden wir uns aber den eingangs versprochenen Geschenkboxen zu!

Go Big

Mit dem Go Big Haarpflegeset von Lush kann man sich wortwörtlich auf einen großen Auftritt vorbereiten – das ultimative Set für alle, die sich nach Volumen, Textur und Beachhair-Vibes sehnen. Bring dein Haar von platt auf voll mit diesen drei Meersalzprodukten – die ideale Haarpflege-Routine für mehr Volumen. Mit dem Big Shampoo und dem Conditioner erreichst du neue Spitzen und gibst deinem Haar einen Beachy-Boost. Beide Produkte sorgen für Geschmeidigkeit und Textur mit dem unglaublichen Duft von Neroli und Vanille. Dann kommt der Meeresnebel von Sea Spray ins Spiel. Er verleiht deinen Haaren mit einem salzigen Spritzer Fülle, Volumen und Halt. Verpackt in einem wiederverwendbaren Bio-Baumwollbeutel mit coolem Design.

Growth

Bereit zu Wachsen? Das Growth-Set von Lush wurde entwickelt, um die Kopfhaut zu beleben, die Längen zu stärken und ein gesundes Haarwachstum zu fördern. Für alle, die einen Wachstumsschub für ihre Haare suchen, bietet Growth alles, was man braucht, um das Haar von der Wurzel bis zur Spitze zu nähren. Dieses Pflegetrio nährt den Haaransatz, stärkt die Längen, erfrischt und belebt die Kopfhaut. Das feste Shampoo New weckt und reinigt mit anregender Pfefferminze das Haar, während das Zimtblattöl das gesunde Haarwachstum stimuliert. Der Valkyrie Conditioner ist vollgepackt mit proteinreichen Inhaltsstoffen, die chemisch geschädigtes Haar revitalisieren. Und Roots regeneriert die müde Kopfhaut und das Haar dank der Dreifachwirkung von Pfefferminze, Spearmint und Honig. Verpackt ist das Ganze in einem wiederverwendbaren Bio-Baumwollbeutel mit einem wunderschönen botanischen Design.

Curly Coily

Das Curly Coily Haarpflegeset besteht aus sorgfältig zusammengestellten Produkten, die Locken und Coils nähren, schützen und feiern. Bring mit diesem cremigen, reichhaltigen und pflegenden Haarpflege-Trio deine Locken, Coils und Waves in Schwung. Ersetze dein Shampoo und pflege deine Locken mit dem Avocado Co-Wash, einer Mischung aus schützender Avocado, Bio-Olivenöl aus fairem Handel und Kakaobutter. Der Glory Conditioner ist eine nährstoffreiche Kombination aus frischer Okra, Kokosnusscreme und nativem Bio-Olivenöl und unser Bestseller Super Milk Pflegespray enthält eine Dreifachmischung aus Mandel-, Kokosnuss- und Hafermilch, die dein Haar weich macht und mit Feuchtigkeit versorgt.