Minecraft x Lush: Block für Block zum Entspannungs-Glück

Fans von Minecraft und Entspannung werden happy, denn die Minecraft x Lush Kollektion feiert ihre Rückkehr!

Über Minecraft x Lush

Minecraft x Lush ist zurück, um für mehr Momente der Ruhe zu sorgen. Fühlst du dich wie im Survival-Modus? Die Minecraft x Lush Kollektion (zur offiziellen Website) füllt dein Inventar mit handgefertigten Produkten für Bad und Dusche. Sie helfen dir, den Stress des Alltags zu vertreiben. Entdecke deine Favoriten aus unserer ersten Auflage und neue Formulierungen, die dich in beruhigende Bade- und Duschwelten respawnen. Was gibt’s da alles auszugraben?

Jede Menge Badebomben!

Enderman

Wenn die Sonne nach einem langen Tag voller Abenteuer untergeht, kannst du dich mit dieser Minecraft x Lush Badebombe in eine duftende Badedimension teleportieren. Wirf sie einfach in die Badewanne (ohne Augenkontakt) und das violette Sprudeln beginnt. Atme den tiefen, beruhigenden Duft von Lavendel und Kamille ein, der dich auf das Ende des Tages einstimmt. Nichts spricht gegen ein Kräuterbad zum Tagesausklang – und um einen Preis von 6,- Euro pro Stück spricht auch euer Geldbeutel nicht dagegen.

Creeper

Steig mit dieser Lush x Minecraft Badebombe in die Wanne und lass dich von einem spritzigen Hauch Zitronengras und einer Eruption von grünem Sprudel wegpusten. Sobald dein Creeper verschwunden ist, wirst du dich viel entspannter fühlen und besser schlafen können. Weil kein Monster mehr in der Nähe ist. Einfach mit Vorsicht genießen: Schleiche dich ins Badezimmer und lass ein heißes Bad ein. Gib die Badebombe hinein und werde vom sprudelnden Zitronengrasduft erfüllt. 6,- Euro kostet euch so ein Creeper!

Diamond Ore Block

Nach einem langen Tag voller Abenteuer kannst du es dir in einem warmen Bad mit der Diamond Ore Badebombe gemütlich machen. Der süße und beruhigende Duft mit Cassis Extrakt und Bergamotteöl gibt dir das Gefühl, nach Hause zu kommen. Komm nach einem langen Tag nach Hause und lass ein warmes Bad einlaufen. Gib die Badebombe in die Wanne und entspanne dich. Eine 100 Gramm-Badebombe kostet 6,- Euro und erfüllt euch mit diesem diamantenen Glanz.

Lava Block

Tauche tief ein und genieße einen Moment der Entspannung mit der Lava Block Badebombe, die vor Jelly-Lava überquillt. Der spritzige Zitronen- und Bergamottenduft sorgt dafür, dass du dich wie neugeboren fühlst, während sich Orangenwirbel entfalten und ein Jelly-Lavastrom langsam durchsickert. Fülle deine Wanne mit warmem Wasser, gib die Lava Block-Badebombe hinein und genieße dein Badeabenteuer. Um 6,- Euro für eine 85 g-Badebombe seid ihr mit dabei!

Grass Block

Bau deine Me Time-Routine von ganz vorne auf mit einem entspannenden Grass Block Bad. Flauschiger, moosiger Schaum umhüllt dich, während der belebende Duft von Neroli und Sandelholz die Luft erfüllt. Rhassoulschlamm und Fullers Erde reichern das Wasser an und sorgen für eine Tiefenreinigung mit erdigem Aroma. Ganz badebomben-typisch kostet auch dieses erdige Vergnügen 6,- Euro pro Stück, der irgendwie den Klassiker darstellt.

TNT Block

Aktiviere diese Badebombe, indem du sie in warmes Wasser wirfst (oder legst). Sprenge damit den Stress deines Tages weg. Der beruhigende Duft von Jasmin, Ylang Ylang und Muskatellersalbei strömt aus dem rot-weißen Sprudelbad, während du in das Knistern der Knisterbrause eintauchst. Gerade mal 6,- Euro für eine 90 g-Badebombe kostet euch der Spaß – eine explosive Mischung!

Minecraft Chest

Fülle diese handgefertigte Truhe mit deinem Lush Vorrat oder verschenke sie an deine Lieblingsspieler*innen. Sie ist wiederverwendbar und ideal für 8 Minecraft x Lush Badebomben. Ein Stück kostet einfach nur 5,- Euro – ein Schnapper!

Milk Bucket Duschjelly

Mit einer warmen Dusche und diesem beruhigenden Jelly kannst du dich von den Folgen eines stressigen Tages erholen. Lush mischt hauterweichendes Irisch Moos mit dem beliebten Milky Bath-Duft, einer beruhigenden Kombination aus Patchouli und brasilianischem Orangenöl. Dann wird das wabbelige Jelly in einen Pott gefüllt, der aus recycelten und wiederverwertbaren Materialien hergestellt wurde. Um 10,- Euro für 100 g seid ihr dabei – wäre das etwas für euch?

Totem of Undying Seife

Handgefertigt in den Lush-Laboren nach einem geheimen Rezept, das sie von einem Magier erhalten haben. Diese süße Seife erweckt deine Haut wieder zum Leben. Brasilianisches Orangenöl und Bergamotteöl sorgen dafür, dass du dich belebt fühlst und verleihen deiner Haut einen süßen, köstlichen Karamellduft. Die Anwendung? Denkbar einfach: Aufschäumen, dann happy abspülen! 80 g der Seife kosten euch 9,- Euro – ein süßes Totem ist das schon mal wert.

Diamond Pickaxe Schaumbad

Begib dich auf ein Badeabenteuer mit dem wiederverwendbaren Schaumbad Diamond Pickaxe. Wir haben für eine lange Lebensdauer der Spitzhacke gesorgt. Halte sie einfach unter fließendes Wasser und bau dir einen Haufen flauschigen Schaum. Dann zur Seite legen und immer wieder verwenden. Die Mischung aus wärmendem Zimtblattöl und Patchouli ist ein Bestseller unter unseren Düften und hilft dir, dich zu erden. 150 Gramm wiegt das gute Stück und kostet 13,50 Euro, dafür kommt ihr lange damit aus!