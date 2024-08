gamescom 2024: Pearl Abyss lässt uns das ambitionierte Crimson Desert spielen

Pearl Abyss bringt eine Demo des höchst ambitionierten Crimson Desert – das Mix-Up aus verschiedenen Hit-Spielen – zur gamescom 2024!

Mehr zu Crimson Desert

Crimson Desert ist das neue Open World Action-Adventure Spiel von Pearl Abyss, das für die Konsole und den PC entwickelt wird und für das ein globaler Launch geplant ist. Das Spiel vereint dabei bewegendes Storytelling mit packender Action. Im neuen Flagship-Titel von Pearl Abyss begleitet ihr Söldner bei ihrem Kampf in den harschen Landen Pywels. Das Spiel zeigt eine realistische Welt voller einzigartiger Charaktere und ihrer Geschichten. Dabei geht es weniger um Heldentum, als den Kampf um das Überleben auf diesem weiten Kontinent und das Leid, das ein jeder dabei erfahren muss, während sich dieses blutige Epos vor aller Augen entfaltet.

Fast ein Jahr lang haben wir nichts mehr von dem Titel mitbekommen, aber nun wird es Neues geben. Pearl Abyss hat die Demo des Open-World-Action-Abenteuerspiels Crimson Desert detailliert beschrieben. Sie kann von allen Teilnehmer*innen der gamescom 2024 vom 21. bis 25. August 2024 in der koelnmesse gespielt werden. Alle Fans können das Spiel in der Entertainment Area in Halle 6 (Stand B No: 011 Stand A No: 01) des Koelnmesse Exhibition Center erleben. Das Standdesign zielt darauf ab, die Besucher*innen von dem Moment an, in dem sie eintreten, in die Gameplay-Umgebung versinken zu lassen. So sieht das aus!