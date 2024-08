gamescom 2024: Mandragora wird in Halle 10 anspielbar sein

In Mandragora hat die Menschheit die Welt den Monstern überlassen. Die Menschen von Faelduum verstecken sich hinter Mauern aus Ziegelsteinen und Palisaden aus Unwissenheit, die von ihren Anführern errichtet wurden. Die Spieler reisen durch eine Welt im Niedergang, die langsam den schädlichen Auswirkungen der Entropie erliegt. Sie kämpfen gegen bösartige Kreaturen, fordern albtraumhafte Bosse heraus, treffen neue Verbündete und Feinde, sowie harte moralische Entscheidungen. Das Spiel bietet viele Wege, die beschritten werden können, jeder mit einzigartigen Herausforderungen und Belohnungen.

Gute Nachrichten für alle, die auf das Dark Fantasy Action-RPG-Side Scroller Mandragora warten – Knights Peak und Primal Game Studio gaben nun bekannt, dass ihr euch auf gamescom 2024 Mandragora Anspielstationen freuen könnt. Diese findet ihr in Halle 10.1, Stand E-021 . Gamescom-Besucher:innen haben die Möglichkeit, die aktuellste Version des Spiels zu erleben und sich den Herausforderungen einer brutalen Welt zu stellen, die keinen zweiten Platz akzeptiert. Außerdem haben sie die Möglichkeit, am Stand ein Foto mit der Werwolf-Matrone Layla, einem der einzigartigen Bosse, zu machen.

Features:

Sechs Charakterklassen mit einzigartigen Talentbäumen, passiven Fähigkeiten und über 200 aktiven Skill-Upgrades

Furchterregende Gegner, darunter 15 mächtige Bosse und 19 herausfordernde Minibosse

Von Brian Mitsoda entwickelte Erzählung mit alternativen Enden, die der Spieler selbst gestalten kann

Soundtrack komponiert von Christos Antoniou (Septicflesh) und eingespielt vom FILMharmonic Orchestra Prague.

Mandragora ist ein Action-RPG, in dem Spieler über mächtige Waffen und Magie verfügen, Geheimnisse lüften, gegen albtraumhafte Kreaturen kämpfen und das Schicksal ihrer Welt bestimmen. Der von Primal Game Studio entwickelte Titel entführt Spieler in eine düstere Mittelalter-Fantasy-Welt, in der Magie und Gefahr aufeinanderprallen.