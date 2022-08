Gamescom 2022 Spiele – ein paar persönliche Einblicke

Wir waren auf der Gamescom 2022 in Köln und haben für euch einige Eindrücke zu kommenden Spielen sammeln können. Meine persönlichen Eindrücke über heiß erwartete Blockbuster-Titel sowie Geheimtipps aus der Indie-Area findet ihr im folgenden Beitrag. Gamescom 2022 – persönliche Eindrücke Auch ohne große Aussteller-Namen wie Nintendo oder Sony gab es auf der wieder nach Köln zurückgekehrten Gamescom 2022 so einige spannende Titel anzuzocken. An insgesamt 2 Messe-Tagen konnte ich Hand an nahezu 20 verschiedenen Titeln aus dem Triple A-Segment und von kleineren Independent-Studios legen. Besonders die Gespräche mit den Entwicklern im Zuge der Anzock-Sessions waren hierbei ein kleines Highlight. Jene Titel, welche ich euch aus meiner persönlichen Auswahl auf keinen Fall vorenthalten wollte, habe ich noch einmal für euch zusammengetragen. Planet of Lana – An Off-Earth Odyssey

Planet of Lana – An Off-Earth Odyssey wäre an mir unter den vielen anderen Ständen auf der Gamescom 2022 vermutlich einfach vorüber gegangen – wäre mir nicht das herausragende Art-Design ins Auge gesprungen. Das für Xbox sowie PC angekündigte Spiel erinnert mich stark an den Stil großer Studio Ghibli-Filme wie Das Schloss im Himmel. Als Fan solcher Streifen war mein Interesse gleich geweckt. Planet of Lana – An Off-Earth Odyssey zeichnet sich durch angenehm spannende Rätsel-Passagen aus, welche ihr als namengebende Lana mit Hilfe eures kleinen, flüschigen Freundes an eurer Seite lösen dürft. Begleitet werden sämtliche Knobel-Aufgaben und Sprung-Einlagen durch eine melancholische Atmosphäre, die euch in die wunderschöne, per Hand gezeichnete Welt einsaugen. Planet of Lana – An Off-Earth Odyssey soll noch im Frühjahr 2023 erscheinen und wird ab Tag 1 an im Gamepass spielbar sein. System Shock Remake



Das Entwicklerteam von den Nightdive Studios hat es irgendwie geschafft, ein schwerfälliges, aber kultiges Retro-Game aus dem Jahr 1994 ins aktuelle Jahrzehnt zu hieven. Stilistisch setzt man im Remake von System Shock auf eine Mischung aus moderner Optik und Pixel-Elementen, welche ungemein zum tollen Spielgefühl beiträgt. Auch in punkto Gameplay konnte ich in der Demo bereits einen guten Mittelweg erkennen. Mit Maus und Tastatur (auch die Steuerung per Kontroller ist natürlich möglich) fühlte sich die Navigation schon zeitgemäß an. Das Gameplay enthält dennoch Elemente, welche bereits das Original aus den 90ern ausgemacht haben, so in aktuellen Games wohl nicht mehr all zu häufig vorkommen dürften. Fans des Original oder der beliebten Bioshock-Reihe so wie ich kommen mit dem fertigen Spiel sicherlich auf ihre Kosten. Im Idealfall erscheint das System Shock Remake für sämtliche großen Plattformen noch in diesem Jahr. Broken Roads In der Indie-Area bemerkte ich ein Game, welches mich optisch unweigerlich an Disco Elysium erinnerte. Der Final Cut dieses Rollenspiels gehört definitiv zu den herausragenden Titeln seines Genres der vergangenen Jahre (hier geht es zu meinem Test). Mein Interesse war geweckt und so spazierte ich zum Stand, gewann ein paar Gameplay-Eindrücke und konnte nebenbei auch mit einer der Story-Autorinnen von Broken Roads quatschen. Natürlich sprach ich sie auch auf die Ähnlichkeit zu Disco Elysium an. Tatsächlich waren laut der Dame alte RPG-Klassiker wie Fallout 2 große Vorbilder für ihr Game. Obwohl es auch Kämpfe im Spiel geben soll, spielen Dialoge und die verschiedenen Auswahl-Möglichkeiten eine übergeordnete Rolle. Je nach getroffener Entscheidung sollen diese gravierende Auswirkungen auf die postapokalyptische Welt und ihre Bewohner darin haben. Kurz und bündig: wer mit Text-lastigen Rollenspielen – eben à la Disco Elysium – seine helle Freude hatte, der wird nächstes Jahr auch an Broken Roads Gefallen finden.

Outcast 2 – A New Beginning

Die Legende kehrt zurück! Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich Anfang der 2000er Jahre Outcast gezockt habe. Obwohl das Spiel damals auf den ersten Blick wie ein 0815-Science Fiction-Spiel wirkte, verbarg sich das besondere am Game im Detail. Outcast war voll mit witzigen, aber nicht weniger interessant geschriebenen, Dialogen. Und diese wurden auch noch immer von der deutschen Synchronstimme von Bruce Willis passend ergänzt. Auch das World-Building trug seinen Teil dazu bei, dass Outcast sich in mein Gamer-Gehirn gebrannt und die Jahrzente überdauert hat. Beim Anstehen am Stand war meine größte Hoffnung, dass Appeal Studios und THQ Nordic diesen Gesit von damals im zweiten Teil nun erneut aufleben lassen können. Und was soll ich sagen: ich wurde nicht enttäuscht! Outcast 2 – A New Beginning fühlt sich für mich tatsächlich so an, wie eine modernisierte Version des alten Titels. Einzig zur deutschen Synchro kann ich an der Stelle noch nichts berichten, die Gameplay-Demo war naturgemäß in Englisch. Ich hoffe einfach mal, dass auch dieser für mich persönlich wichtige Aspekt des Games auch im finalen Spiel dann enthalten sein wird. Aktuell gibt es zum Titel noch kein fixes Release-Datum. Outcast 2 soll im Idealfall aber noch in diesem Jahr erscheinen.

The Time I Have Left Cyberpunk meets Persona meets 2B von Nier: Automata! Ich glaube, das beschreibt The Time I Have Left wohl in einem Satz am treffendsten. Wir spielen im Game ein junges Mädls, welches nur noch 6 Stunden zu leben hat. Als diese müssen wir uns in einen Weg hinaus aus einer mysteriösen Basis bahnen. Keine Sorge! Die 6 Stunden beziehen sich dabei rein auf die Narration des Spiels und haben laut einem der Entwickler von GROUND Game Atelier vor Ort keinen Effekt auf euer Ingame. Ihr könnt euch daher ohne zeitlichen Druck bewegen, die Geheimnisse hinter der heruntergekommenen Stadt offenlegen und so ganz nebenbei auch noch ein paar Gegner bekämpfen. Apropos Kämpfe, diese wirken optisch sehr Persona 5-like, sind rundenbasiert und erfordern auch ein wenig taktisches Geschick. The Time I Have Left soll exklusiv für den PC erscheinen und hat zum aktuellen Zeitpunkt noch kein Release-Datum, obgleich eine Veröffentlich noch im ersten Halbjahr 2023 angepeilt wird. JRPG-Fans – speziell der von mir oben erwähnten Titel – könnte hier ein kleines aber feines Indie-Game für zwischendurch erwarten. Ich werde mir das Spiel auf jeden Fall für die nächsten Monate im Hinterkopf behalten. Lies of P