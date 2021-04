Disco Elysium The Final Cut Review: Viva la revolución!?

Bereits zum Erstrelease 2019 wurde Disco Elysium als fantastisches Rollenspiel gefeiert. Nun kehrt der Titel in polierter Variante auf die Zocker-Bildschirme zurück. In unserem Disco Elysium The Final Cut Review erläutern wir, wie überzeugt wir vom sogenannten Directors Cut des Rollenspiels sind. Gespielt haben wir das Game für euch auf der Playstation 4, auf welcher ZA/UMs neuestes Werk nun auch erstmalig spielbar ist.

Disco Elysium The Final Cut Review- es lebe die Revolution!?

Raus aus dem Koma, rein ins Delirium

Mit der rauen Stimme eines Batman-Bösewichts holt uns das Reptilienhirn aus dem Nirvana zurück. “Aber eigentlich können wir auch gleich liegen bleiben, wir sind eh schon so gut wie tot! So belästigen wir wenigstens nicht die Menschheit mit unserer Existenz.”. Wäre diese Hiobsbotschaft nicht schon schlimm genug, meldet sich auch gleich unser limbisches System zu Wort. “Aufwachen! Die Welt da draußen wartet darauf von uns erobert zu werden.”

Widerwillig – auch wegen unserem Kater – erheben wir uns noch immer sturzbesoffen in unserem Hotelzimmer. Wir können kaum normal gerade ausschauen (unser Gesicht ist vom Alkohol komplett zugeschwollen), wir sind in jeglicher Hinsicht ein totales Wrack und darüber hinaus können wir uns an absolut nichts mehr erinnern – nicht einmal an unseren Namen. Also gut, Zeit aufzubrechen! Zeit, die Welt von Disco Elysium im Sturm zu erobern. In der Folge gilt es als Detektiv einen brutalen Mordfall zu lösen.

Aber anstatt uns in diesem ambitionierten Rollenspiel gleich Hals über Kopf in einen ersten Kampf zu stürzen, müssen wir einmal – und ich zitiere das Spiel an dieser Stelle – “unseren Scheiß zusammenbekommen”. Seinen Scheiß zusammenbekommen – das heißt in der Stadt Revachol (angeleht an den französischen Anarchisten Ravachol) an dieser Stelle überhaupt erstmal unsere Kleidung zu finden. Diese ist über das komplett verwüstete Hotelzimmer verstreut – unsere Krawatte finden wir etwa verheddert am Deckenventilator.

Eine der ersten Quests lautet wie folgt: finde Alkohol und kipp ihn dir rein! Auftraggeber: unsere eigenen Elektrochemie. Nachdem ich mich mit der anfangs etwas gewöhnungsbedürftigen Playstation-Steuerung vertraut gemacht habe – in engen Arealen wie Treppenhäusern etwa ist diese hakelig und unpräzise – begebe ich mit pflichtbewusst auf die Suche. In der Aula unserer Absteige finde ich eine brauchbare Alk-Lache von der Party letzte Nacht. Ich lecke an der Lache – nur ein bisschen wie mich das Spiel wissen lässt. “Hallelujah!” meldet sich die Elektrochemie in uns.