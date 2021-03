gamescom 2021 als Hybrid-Event geplant

Eine kurze Info müssen wir an dieser Stelle noch kurz anbringen: bis zum Augsut sind noch ein paar Monate zu gehen. Sollte die COVID-19-Entwicklung in der nächsten Zeit eine Umsetzung vor Ort unmöglich machen, so wird die Messe erneut rein digital stattfinden.

Die gamescom findet heuer wieder statt! Der Veranstalter Europas größter Gaming-Messe gab bekannt, dass die gamescom 2021 als Hybrid-Event stattfinden wird. Gute Nachrichten also für alle leidenschaftlichen Fans großer Gaming-Ereignisse. Im folgenden Beitrag erfahrt ihr alles, was ihr zur heurigen Messe und dessen neuem Hybrid-Konzept wissen müsst.

Inhalte des gamescom 2021 Hybriden

Das neue Konzept der Veranstalter umfasst folgende physische und digitale Inhalte und Formate:

Eine speziell für die “Gaming-Superfans” konzipierte Entertainment area für eine verringerte Anzahl von Besucherinnen und Besuchern vor Ort. Der Fokus liegt auf das Ausprobieren neuer Spieletitel live vor Ort inklusive eines digitalen Warteschlangenmanagements.

Ein weiterentwickeltes gamescom now als zentrale digitale Anlaufstelle für Gaming-Fans aus aller Welt wird angeboten. Auch zahlreiche – aus den Vorjahren bekannten – gamescom-Shows wie die gamescom: Opening Night Live oder das gamescom studio finden wieder ihren Platz. Eine Event Arena, die Raum für besondere Programmpunkte wie E-Sport-Turniere oder Cosplay-Shows bietet, ist ebenfalls erneut mit von der Partie.

Eine um die Halle 11 erweitere Business area, um auch 2021 möglichst vielen Fachbesucherinnen und Fachbesuchern optimale Networking-Bedingungen zu bieten. Erstmals eine Online-B2B-Plattform namens gamescom biz, die auf dem bereits erprobten Konzept der DMEXCO @home basiert und neben der Unternehmens- sowie Produktpräsentation auch Leadtracking sowie umfangreiche Networking- und Matchmaking-Funktionen biete.

Auch die devcom und der gamescom congress sind für 2021 sowohl vor Ort als auch digital geplant: die Entwicklerkonferenz wird dabei erneut ein breites Angebot für Spiele-Entwicklerinnen und -Entwickler zu den Themen Game Development, Tech-Tools, Art und Animation sowie Diversität anbieten. Der gamescom congress fungiert dagegen als Think Tank für Digitalisierung weit über die Games-Branche hinaus und richtete sich an Kulturschaffende, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Journalisten und Wirtschaftsvertreter aller Branchen.

gamescom 2021 bei Beyond Pixels

Egal ob Vor-Ort oder digital: Bei Beyond Pixels seid ihr in Sachen gamescom definitv an der richtigen Adresse. Wir versorgen euch in den nächsten Wochen und Monaten mit News zu den aktuellen Entwicklungen rund um die Messe und natürlich auch mit allem Wissenswerten rund um die dort vorgestellten Spiele.

Über das Schlagwort gamescom findet ihr alle relevanten Beiträge auf einen Blick zusammengefasst. Weitere Informationen rund im die 2021 stattfindende Hybrid-Variante der gamescom findet ihr natürlich auch auf der offiziellen Homepage der Messe.