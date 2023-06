Star Wars Outlaws wurde am Xbox Games Showcase gezeigt

Fans, aufgepasst: Mit Star Wars Outlaws könnte ein Open World-Action-Adventure für alle Anhänger:innen erscheinen!

Mehr zu Star Wars Outlaws

Microsoft hatte am Sonntag eine große Überraschung auf seinem Xbox Games Showcase: Ein erster Blick auf Ubisofts neues Star Wars-Spiel, das von Massive Entertainment, dem Team hinter Tom Clancy’s The Division 2 und Avatar: Frontiers of Pandora entwickelt wird. Das Open-World-Action-Abenteuer heißt Star Wars Outlaws und soll irgendwann im Jahr 2024 auf PC, PS5 und Xbox Serie veröffentlicht werden. Der Trailer zeigt die Protagonistin des Spiels, eine junge Frau namens Kay Vess – gespielt von Humberly González (Ginny & Georgia, Far Cry 6) – die auf die schwarz-weiße Moral der Sith und der Jedi zugunsten der zarten Grautöne von Schmugglern, Schurken und Gaunern verzichtet, die den Rest der Galaxie füllen.

Unser erster Blick auf Star Wars Outlaws enthält auch einige beeindruckende Weltraumflugsequenzen, aber im Moment ist alles, was wir gesehen haben, nur vorgerendert. Für Gameplay-Eindrücke müssen die Fans bis zur Ubisoft Forward am Montag warten, wo dieser Trailer versprach, dass wir unseren ersten Blick auf das Gameplay werfen würden. Auch die offizielle Website zum Spiel gibt noch nicht viel her, aber das wird sich schon bald ändern. Generell sind es gute Zeiten für Star Wars-Fans, denn auch sonst gibt es noch einiges zu tun. Neben Jedi Survivor sind noch ein Ego-Shooter, ein Strategie-Spiel, ein weiteres unbekanntes Game (geleitet von Uncharted-Chefin Amy Hennig) sowie Star Wars: Eclipse von Quantic Dream (Heavy Rain, Detroit: Become Human) in Arbeit. Hier der Trailer zu Ubisofts Spiel für euch!