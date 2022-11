Gameplay zu Need for Speed Unbound: Fast wie Forza Horizon 5?

Need for Speed Unbound ist in letzter Zeit der ganze Hype im Renngenre, der die NFS-Landschaft für immer verändern möchte.

Mehr zu NfS Unbound

Das Team ging zurück ans Reißbrett, um etwas völlig Neuartiges für das Franchise zu schaffen. Herausgekommen ist etwas, das Forza Horizon 5 und Konsorten nicht unähnlich zu sein scheint! Anscheinend gibt es schon Videos von Unbound, und das vor seinem Release Anfang Dezember 2022. Obwohl es nicht die makelloseste verfügbare Qualität ist, könnt ihr das durchgesickerte Gameplay in einer Definition von bis zu 1080p genießen. Darüber hinaus reicht das durchgesickerte Filmmaterial aus, um alle fast 20 Minuten lang mit dem rohen Need for Speed-Erlebnis zu unterhalten. Das aufgetauchte Filmmaterial stammt scheinbar aus einem Pre-Release-Build. Hier ist ein Video-Überblick für euch: