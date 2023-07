Gameplay-Trailer zu Patapon-Nachfolger Ratatan veröffentlicht

Ursprünglich 2007 für das PSP-Handheld veröffentlicht, ist Patapon ein rhythmisches 2D-Plattform- / Action-Spiel, in dem Spieler eine Armee niedlicher anthropomorpher Augäpfel, die als “Patapons” bekannt sind, befehligen, die befohlen werden können, sich mit einer Sequenz von Trommelschlägen vorwärts zu bewegen, anzugreifen, zu verteidigen und sich zurückzuziehen. Ratatan ist doch etwas Anderes als Patapon, so das Studio. “Es besteht die Möglichkeit, in Zukunft vielleicht eine Patapon-Fortsetzung zu machen, aber dafür wollten wir wirklich unser eigenes Spiel in unserem eigenen Stil mit bestimmten Arten von Gameplay erstellen, die das widerspiegeln, was wir wollen. Wenn es dann es eine Chance gibt, mit Sony über eine Patapon-Fortsetzung zu sprechen, dann tun wir das.“