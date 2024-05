Cosy-Game Rolling Hills: Make Sushi, Make Friends (PC) kommt im Juni 2024

Rolling Hills: Make Sushi, Make Friends ist ein kommender Indie-Lebenssimulator, in dem wir als “state-of-the-art Sushi Bot” spielen.

Mehr über Rolling Hills

Das Spiel wurde von Catch & Release entwickelt und wird Humble Games veröffentlicht. Rolling Hills: Make Sushi, Make Friends wurde von zwei Brüdern, Matthew Taylor und James Tillman, entwickelt. Die beiden sind große Fans von Spielen, die Restaurantmanagement mit lebensähnlichen Elementen verbinden. Taylor und Tillman haben sich bemüht, den gleichen niedlichen und farbenfrohen Kunststil zu erreichen, der etwa in Vacation Simulator oder der Animal Crossing-Reihe zu sehen ist. “Wir haben im Laufe der Jahre ein paar Spiele gesehen, die “Indie Animal Crossing” versucht haben”, sagt Taylor. “Obwohl unser Spiel sehr wenig mit dem Gameplay von Animal Crossing gemeinsam hat, war es zweifellos eine große Inspiration für unseren Kunststil.“ Taylor erwähnt zudem die Zugänglichkeit des Spiels, und dieser Titel soll sich laut den Entwicklern eher auf die einfachere Seite des Management-Simulator-Spektrums gesellen.

Dies steht im Gegensatz zu Overcooked, einem Spiel, von dem jeder weiß, dass es stressig und höchst fordernd sein kann. “Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute, die Rolling Hills sehen, an Overcooked erinnert werden”, bemerkt Taylor. “Aber wir haben definitiv versucht, ein Chiller-Spiel zu machen. Ein großer Bestandteil davon ist die Inspiration von RPGs und nicht von rein actionbasierten Spielen. Wenn Sie zum Beispiel von der Anzahl der Kunden überwältigt sind, können Sie in bessere Rezepte oder Möbel investieren, die euch das Spiel erleichtern werden.“ Die Veröffentlichung des Erstlingstitels des Studios soll am 4. Juni 2024 für PC via Steam und Konsolen erscheinen. Wäre das etwas für euch? Hier noch ein Trailer für euch!