Die Kingdom Hearts-Reihe erscheint am 13. Juni fast vollständig auf Steam

Kingdom Hearts ist berüchtigt für seine verworrene Geschichte, und fast ähnlich gestaltet sich die Verfügbarkeit. Nun hilft Steam aber aus!

Schon 2021 kam die Mehrheit der Kingdom Hearts-Spiele endlich auf den PC. Seitdem ist das kunterbunte Aufeinandertreffen von Square Enix’ JRPG-Charakteren mit klassischen Disney-Ikonen exklusiv für den Epic Games Store erhältlich, aber das wird sich ändern. Laut Square Enix höchstselbst wird jedes Kingdom Hearts-Spiel der Dark Seeker Saga am 13. Juni auf Steam erscheinen. Insgesamt erwarten uns damit eine ganze Menge an Titeln, und da benötigt es schon mal eine Auflistung, nicht wahr? Basierend auf dem, was Epic bereits im Store hat, erhalten wir: