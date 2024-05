Nintendo rüstet auf, kauft Studio hinter Hogwarts Legacy (Switch)

Nintendo wird Shiver Entertainment mit Sitz in Miami vollständig erwerben, das Studio, das für mehrere hochkarätige Switch-Ports verantwortlich ist.

Mehr zum Nintendo-Kauf

Nintendo gab am Montag bekannt, dass es eine Vereinbarung mit Shivers derzeitigem Eigentümer Embracer Group AB getroffen hat, um 100 % der ausstehenden Aktien des Unternehmens zu erwerben und es zu einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft zu machen. Seit seiner Gründung im Jahr 2012 hat Shiver an der Portierung und Entwicklung von Software wie Hogwarts Legacy und Mortal Kombat 1 auf Nintendo Switch gearbeitet. “Durch die Begrüßung des erfahrenen und versierten Entwicklungsteams von Shiver zielt Nintendo darauf ab, Ressourcen auf hoher Ebene für die Portierung und Entwicklung von Softwaretiteln zu sichern”, sagte es in einer Erklärung.

“In Zukunft, auch nachdem es Teil der Nintendo-Gruppe geworden ist, wird der Fokus von Shiver derselbe bleiben und weiterhin Aufträge, die Software für mehrere Plattformen, einschließlich Nintendo Switch, portieren und entwickeln.“ Der Buyout stellt Nintendos erste Akquisition seit dem Kauf von Next Level Games im Jahr 2021 dar. Davor war die letzte Übernahme des Unternehmens Monolith Soft (Xenoblade) im Jahr 2007. Shiver schließt sich Next Level, dem Entwickler von Luigi’s Mansion 3, und Retro Studios, Entwickler von Metroid Prime und Donkey Kong Country: Tropical Freeze, in Nintendos Liste der nordamerikanischen Studios an.