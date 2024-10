Game City 2024 mit neuem Besucherrekord

Vom 11. bis 13. Oktober 2024 strömten mehr als 85.000 begeisterte Gaming-Fans zur 15. GAME CITY ins Wiener Rathaus und machten Österreichs größte Gaming-Veranstaltung zu einem unvergleichlichen Erlebnis. Mit über 130 Aussteller_innen auf über 15.000 Quadratmeter, spannenden E-Sports-Wettbewerben, beeindruckenden Cosplay-Auftritten und der neuesten Gaming-Technologie war das Event ein voller Erfolg und zog Besucher_innen jeden Alters in seinen Bann.

Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr zeigte sich besonders erfreut über die starke Resonanz und den Erfolg des Events: „Es ist beeindruckend zu sehen, wie die Game City jedes Jahr Menschen zusammenbringt – von Live-Streaming auf Twitch, Brettspielen in der Familien- und Kinderzone bis hin zu gemeinsamen Erlebnissen auf der Bühne im Arkadenhof. Besonders hervorzuheben sind die drei neuen Gesundheitsbereiche, die Bewegung, Ernährung und geistiges Wohlbefinden in den Mittelpunkt stellen. Unser Ziel ist es, junge Menschen nicht einzuschränken, sondern sie zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Videospielen zu befähigen. Spielerisch lernen sie fürs Leben, und wir begleiten sie auf diesem Weg.“

Das Verbindende im Mittelpunkt

Gaming verbindet weltweit Millionen von Menschen. WIENXTRA-Geschäftsführer Vucko Schüchner betont deshalb die Bedeutung der GAME CITY als Gemeinschaftserlebnis: „Die GAME CITY ist ein Ort, an dem wir zusammenkommen, uns austauschen, voneinander lernen und gemeinsam Freude am Spielen erleben. In einer Zeit, in der oft das Trennende im Fokus steht, ist es umso wichtiger, Momente der Verbundenheit zu schaffen. Wir legen großen Wert darauf, diese Freude am verantwortungsvollen Spielen zu fördern. Dass die Stadt Wien dieses einzigartige Event im Rathaus möglich macht – und das bei freiem Eintritt – zeigt, wie besonders die GAME CITY ist. Ein unvergessliches Wochenende voller gemeinsamer Erlebnisse und bleibender Erinnerungen.”

Erfolgreiche Zusammenarbeit und großartige Resonanz

Die diesjährige GAME CITY wurde erneut von WIENXTRA gemeinsam mit der Event-Agentur MICE & Men organisiert. Tarek Sharif, Geschäftsführer von MICE & Men, zeigte sich begeistert: „So viele glückliche Gesichter zu sehen und den Spaß am Gaming zu erleben, war überwältigend. Es ist uns gelungen, 130 Aussteller_innen zur Game City zu bringen, die eine beeindruckende Vielfalt an Spieleneuheiten, Hardware, eSports, Bildungsangeboten und vielem mehr präsentierten. Wir sind stolz darauf, dass unsere Einladung von so vielen angenommen wurde und die GAME CITY weiterhin wächst. Aufgrund unserer Hauptpartnerschaft mit MediaMarkt blicke ich optimistisch ins Jahr 2025 und freue mich auf noch mehr gemeinsame Erfolge!“