Game City 2023: Super Mario Bros. Wonder angespielt (+Gameplay-Video)

Gestern pünktlich um 15:00 Uhr öffnete die Game City die Tore und verwandelte damit das Wiener Rathaus wieder einmal zu einem wahren Gaming-Palast. Mitten drin statt nur dabei ist Nintendo, das als einziger der großen Gamespublisher vor Ort die neuesten Spiele präsentiert. So auch Prince of Persia The Lost Crown (Release Anfang 2024) oder das kommende Koop-Abenteuer Super Mario Bros. Wonder, das sich extremer Beliebtheit unter den Game City Besucher:innen erfreut. Wir konnten das Spiel einige Minuten mit unserem Kollegen Christoph von den HeldenderFreizeit anspielen und haben für euch zwei Gameplay-Videos erstellt. Zu sehen gibt`s die Levels Klimmsprung 1 und Einen Gallopteros hält gar nichts auf!. Viel Spaß damit!

Level: Klimmsprung 1