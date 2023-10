Game City 2023: Nintendo präsentiert Super Mario Bros. Wonder und mehr

Gute Nachrichten für die Fans von Mario & Co. – Nintendo verkündete nun feierlich, dass im Rahmend er Game City 2023 Super Mario Bros. Wonder und weitere Perlen präsentieren.

Was erwartet euch beim Game City 2023 Nintendo Stand?

Neuheiten in Wien

Die Besucher:innen der Game City erleben in Super Mario Bros. Wonder, dem neuen 2D-Abenteuer von Mario und seinen Freunden, schon vor der Veröffentlichung am 20. Oktober eine Welt voller Wunder. Zu Besuch im Blumenkönigreich warten an jeder Ecke Überraschungen, die es zu entdecken gilt – sei es auf eigene Faust oder gemeinsam im Mehrspielermodus.

Ebenfalls vor Verkaufsstart anspielbar sind Spiele von Nintendos Partnern: SEGA zeigt den Action-Plattformer Sonic Superstars, der am 17. Oktober erscheint. Es wartet ein rasantes Abenteuer auf den Northstar Islands auf die Spieler:innen. Ubisoft hat Prince of Persia: The Lost Crown im Gepäck und transportiert Spieler:innen in die Mythenwelt des alten Persien. Sie schlüpfen in die Rolle von Sargon und begleiten ihn auf seinem Weg, zur Legende zu werden.