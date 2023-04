Funko Fusion verspricht kultiges Mash-up aus Funko Pop und Franchises

10:10 Games hat den ersten Teaser-Trailer für seinen Debüttitel Funko Fusion veröffentlicht. Was uns damit erwartet, seht ihr hier!

Mehr über Funko Fusion

Das britische Studio 10:10 Games wird von CEO und Kreativdirektor Jon Burton geleitet, der zuvor den Lego-Entwickler Traveller’s Tales (jetzt TT Games) gegründet hat, und ist die Heimat eines Teams von Entwicklern, das am besten für ihre Arbeit an LEGO-Spielen bekannt ist. Es gab letztes Jahr bekannt, dass es mit der Popkulturmarke Funko an einem Triple-A-Action-Plattformer zusammenarbeitet, der ursprünglich für die Veröffentlichung im Jahr 2023 geplant war. Nun enthüllten die Unternehmen Funko Fusion, ein Mash-up-Spiel mit Charakteren aus beliebten IPs wie Jurassic World, Zurück in die Zukunft, The Umbrella Academy, The Thing, Child’s Play und Masters of the Universe. Hier der offizielle Trailer zum Spiel für euch: