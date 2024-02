Für die Apple Watch: Drei Bänder von arktisband im Test

Diese positive Grundeinstellung zieht sich schon durch den gesamten Testbericht, und daher ist es an der Zeit, diesen zu einem Ende zu bringen. Alles in allem bin ich von den arktisband-Armbändern schwer begeistert, da sie alle durch hohe Verarbeitungsqualität glänzen können, genau das halten, was auf der Website versprochen wird, und all dies zu einem fairen Preis. Kritikpunkte an den Armbändern sind wirklich rar gesät, und sie haben eigentlich immer nur mit der Art der Schließe zu tun beziehungsweise mit dem Umstand, dass die Gliederarmbänder keine Option für Glieder in halber Breite bieten. Das könnte zu einem Problem für manche Nutzer:innen führen, auch wenn es mich persönlich nicht betroffen hat.

Meine ganz persönliche Meinung lautet, dass mir von diesen dreien das Prime am besten gefiel, da das Gewicht des Armbands meiner Alu-Smartwatch eine gewisses Plus an gefühlter Wertigkeit verliehen hat. Dahinter würde ich das Milanaise Loop reihen, aufgrund seiner Unkompliziertheit und seinem immens guten Tragegefühl. Auf Platz drei in meiner knappen Wertung kommt die Aviato Edition, aber auch nur aufgrund der (für mich) nötigen Eingewöhnungsphase mit der Schließe. Denn die Verarbeitungsqualität, die Zuverlässigkeit und vor allem der Komfort beim Tragen sind wirklich top. Es kam zu keinem Zeitpunkt zu irgendwelchen unangenehmen Nebenerscheinungen, die Bänder sind exakt wie beschrieben und all das zu wirklich konkurrenzfähigen Preisen. Solltet ihr auf der Suche nach einer Erweiterung für eure Apple Watch sein, kann ich arktisband nur empfehlen!