Frühling bei UGREEN: Rabatte auf NAS-Systeme und Tech-Zubehör

UGREEN läutet den Frühling mit einer attraktiven Rabattaktion ein. Vom 10. bis zum 22. März bietet UGREEN signifikante Preisnachlässe auf eine breite Auswahl an Produkten. Im Mittelpunkt stehen dabei die leistungsstarken Netzwerkspeicher (NAS) der DXP- und DH-Serie sowie praktisches Elektronikzubehör für den Alltag.

Sogar das neue DXP4800 Pro NAS mit Intel Pentium Gold 8505 Prozessor ist während des Aktionszeitraums um 15 Prozent rabattiert. Auch bei den Elektronik-Accessoires lassen sich Schnäppchen machen: Das Nexode 100W Ladegerät mit einziehbarem Kabel ist zeitweise um bis zu 34 Prozent reduziert.

Die Angebote sind im offiziellen UGREEN Store und/oder bei Amazon verfügbar. Auf der speziellen NAS-Frühlingsseite erhalten Kund:innen zudem bis zu 20 Prozent Rabatt auf das gesamte NAS-Sortiment.

Die UGREEN Angebote im Überblick

Zeitraum: 10.03. – 22.03.2026 (NAS-Serie)

DXP4800 Pro: 662,99 € (statt 779,99 €) – 15 Prozent Rabatt

DH4300 Plus: 351,99 € (statt 439,99 €) – 20 Prozent Rabatt

DH2300: 175,99 € (statt 219,99 €) – 20 Prozent Rabatt

Zeitraum: 10.03. – 16.03.2026 (Zubehör-Highlights)

Zeitraum: 17.03. – 22.03.2026 (Zubehör-Highlights)

Weitere Informationen zu UGREEN und allen Produkten, sind auf der offiziellen Website verfügbar.