Frühling bei UGREEN: Rabatte auf NAS-Systeme und Tech-Zubehör
UGREEN läutet den Frühling mit einer attraktiven Rabattaktion ein. Vom 10. bis zum 22. März bietet UGREEN signifikante Preisnachlässe auf eine breite Auswahl an Produkten. Im Mittelpunkt stehen dabei die leistungsstarken Netzwerkspeicher (NAS) der DXP- und DH-Serie sowie praktisches Elektronikzubehör für den Alltag.
Sogar das neue DXP4800 Pro NAS mit Intel Pentium Gold 8505 Prozessor ist während des Aktionszeitraums um 15 Prozent rabattiert. Auch bei den Elektronik-Accessoires lassen sich Schnäppchen machen: Das Nexode 100W Ladegerät mit einziehbarem Kabel ist zeitweise um bis zu 34 Prozent reduziert.
Die Angebote sind im offiziellen UGREEN Store und/oder bei Amazon verfügbar. Auf der speziellen NAS-Frühlingsseite erhalten Kund:innen zudem bis zu 20 Prozent Rabatt auf das gesamte NAS-Sortiment.
Die UGREEN Angebote im Überblick
Zeitraum: 10.03. – 22.03.2026 (NAS-Serie)
- DXP4800 Pro: 662,99 € (statt 779,99 €) – 15 Prozent Rabatt
- DH4300 Plus: 351,99 € (statt 439,99 €) – 20 Prozent Rabatt
- DH2300: 175,99 € (statt 219,99 €) – 20 Prozent Rabatt
Zeitraum: 10.03. – 16.03.2026 (Zubehör-Highlights)
- Nexode 100W Retractable: 39,88 € (statt 59,99 €) – 34 Prozent Rabatt
- UGREEN FineTrack Duo (4er Pack): 29,98 € (statt 44,99 €) – 33 Prozent Rabatt
- UGREEN FineCam Pro 4K Webcam: 83,99 € (statt 119,99 €) – 30 Prozent Rabatt
Zeitraum: 17.03. – 22.03.2026 (Zubehör-Highlights)
- Nexode 100W Retractable: 41,99 € (statt 59,99 €) – 30 Prozent Rabatt
- FineTrack Duo (4er Pack): 29,98 € (statt 44,99 €) – 33 Prozent Rabatt
- FineCam Pro 4K Webcam: 89,99 € (statt 119,99 €) – 25 Prozent Rabatt
Weitere Informationen zu UGREEN und allen Produkten, sind auf der offiziellen Website verfügbar.