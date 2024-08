Freuen wir uns auf ein neues Darksiders!

Es gab bisher drei Hauptspiele in der Darksiders-Serie, von denen jedes die Spieler in die Rolle eines anderen Reiters der Apokalypse versetzte – Krieg in Teil eins, Tod in Teil zwei und Wut in Teil drei. Wir bekamen auch ein Top-Down-Spin-off namens Genesis, das 2019 veröffentlicht wurde, in dem die Spieler*innen den vierten Reiter, Streit, kontrollierten. Die ersten beiden Spiele haben erweiterte Editionen erhalten, was nun den Schluss nahe legt, dass auch der dritte Ableger eine bekommt. Was meint ihr?