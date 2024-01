Forza Motorsport: Fahrt auf der Nordschleife eure Runden

Das Update 5 von Forza Motorsport bringt die Nordschleife vom Nürburgring live zu euch nach Hause: Lest hier mehr!

Forza Motorsport x Nordschleife

Das Update 5 von Forza Motorsport, das irgendwann Mitte Februar veröffentlicht werden soll, scheint positiv mit Korrekturen und Verbesserungen beladen zu sein. So wichtig sie auch sein mögen, diese Korrekturen sind nicht annähernd so aufregend wie die lang erwartete Veröffentlichung der legendären 20,8 Kilometer langen Nordschleife-Strecke, die als Folge von Update 4’s Daytona International Speedway und Update 3’s Hockenheim kommt. Im Vergleich dazu soll die Nordschleife ein bisschen länger und herausfordernder sein und hoffentlich mit dem Rennheft ihrer realen Inspiration konkurrieren. Die Nürburgring Nordschleife, die zuvor im Rahmen des Forza Monthly-Livestreams im Januar 2024 vorgeführt wurde, ist eine der beliebtesten und interessantesten Rennstrecken der Welt. Sie war zum Launch nicht verfügbar, dieser Fauxpas wird aber nun demnächst behoben.

Das Team wird es den Spieler:innen nun ermöglichen, auf der Nordschleife in jedem der verfügbaren Spielmodi von Forza Motorsport zu fahren. Eine Vielzahl von Fehlerbehebungen wird ebenfalls mit dem Update 5 kommen, darunter könnt ihr Trainings überspringen, Leistung am PC wurde verbessert, Abstürze wurden behoben, und generell soll euer Erlebnis ein konsistenteres werden. Egal, ob ihr versuchen wollt, den Produktionswagen-Rundenrekord von 2022 zu schlagen (6:35.183, falls das eure Frage war) oder einfach eure Fahrzeuge auf einer lustigen und herausfordernden neuen Strecke testet: Die Nordschleife vom Nürburgring wird auf euch warten. Zum Test des Spiels geht es gleich hier entlang – Luft nach oben gibt es noch. Seien wir gespannt, was noch alles für das Game herauskommt!