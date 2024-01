Forza Motorsport 8 im Test – Rallye durch’s Maple Valley

Das Rennen um die Krone des Motosports ist wieder einmal eröffnet. An der Poleposition startet Forza Motorsport vom Team Microsoft. Wird es den ewigen Rivalen Gran Turismo vom Team Sony in die Boxengasse schicken können? Alles dazu lest ihr in meinem Review.

Die Forza Reihe wird ja in gepflegter Regelmäßigkeit um je einen Open World-Ableger der „Horizon“-Serie, und einen Rennsport-Ableger der „Motorsport“-Serie erweitert. Da Microsoft zuletzt bei Forza Horizon 5 den Entwickler:innen von Playground Games freie Hand ließ, konnte sich Turn 10 Studios vollkommen auf den neuesten Teil der Motorsport Reihe konzentrieren, der diesmal schlicht „Forza Motorsport“ heißt. Dieser kennzeichnet bereits den achten Teil der Serie, die 2005 auf der originalen Xbox ihren Ursprung fand.

Doch was kann ein Rennspiel, das bereits so viele Iterationen durchlaufen hat, überhaupt noch besser machen als sein Vorgänger? Einfach noch mehr Strecken und noch mehr Autos reinpacken? Mitnichten! Immerhin handelt es sich bei Forza Motorsport (8) um den ersten Teil, der von Grund auf für die neue Hardwaregeneration der Xbox Series-Familie entwickelt wurde. Grafischer Schnickschnack wie 4K@60FPS, DLSS und Ray-Tracing sind selbstverständlich mit von der Partie. Da auch Sonys Gran Turismo mit Teil 7 auf einen neuen Motor in Form der PS5 setzt, kann das Rennen spannend werden!

Spielumfang

Doch fangen wir zuerst einmal beim quantitativen Aspekt an. Zum Start bietet Forza Motorsport 5 Spielmodi, 20 Rennstrecken und mehr als 500 (!) Autos. Zu den bekannten Strecken wie Spa und Le Mans gesellen sich auch wieder fiktive Serienlieblinge wie Lime Rock Park und Maple Valley. Neue Rennstrecken wie Abu Dhabi und Rio de Janeiro geben sich ein Stelldichein. Und wie von der Serie bekannt, gibt es alle Rennstrecken natürlich auch zu unterschiedlichen Tages- und Nachtzeiten sowie Wetterbedingungen zu erleben. Das bietet nicht nur optische Unterschiede, sondern wirkt sich auch auf die Fahrphysik der Rennautos aus. Die Fahrzeuge gliedern sich wieder in unterschiedliche Klassen vom Kleinwagen über Rallye-Boliden bis hinzu Super-Sportautos. Hier sollte für wirklich für jeden Geschmack und jede Rennserie was dabei sein.

Gameplay

Natürlich richtet sich der Motorsport-Ableger der Rennspiel-Reihe noch viel stärker an Enthusiasten und Profis als die Arcade-lastige Horizon-Serie. Aber auch Forza Motorsport liefert allerlei Hilfestellungen, um Einsteiger:innen ein schmackhaftes Angebot zu machen. Neben einer stattlichen Auswahl an Barrierefreiheits-Optionen lässt auch die Auswahl an Fahrassistenzsystemen keine Wünsche offen. Neben Brems- und Lenkunterstützung können auch Traktions- und Stabilitätskontrollen zugeschaltet, und die Gangschaltung zwischen Automatik und Manuell gewählt werden. Mit voller Unterstützung spielt sich das Spiel fast schon von allein. Aber auch dabei fühlt sich die Fahrphysik spitze an. Bodenunebenheiten werden akkurat an die Rumble-Packs des Controllers übertragen, Fahrzeuge fühlen sich mächtig und schwer an, und in zu engen Kurven quietschen die Reifen! Besonders das allseits beliebte dynamische Bodenleitsystem hat es mir angetan. So sehen Fahranfänger:innen immer, wann sie bremsen und einlenken sollten.

Spielmodi

Neben einem Karrieremodus, stehen „Freies Spiel“, „Rivalen“ und zwei Multiplayer-Modi (Vorgestellt und Privat) zur Auswahl. Im Karriere-Modus gilt es diverse Rennveranstaltungs-Serien zu meistern, Credits zu verdienen und dafür gekaufte Autos mit Tuning-Teilen und Upgrades zu verbessern. Das Freie Spiel bietet sich an, um rasch eine der zahlreichen Rennstrecken oder Autos auszuprobieren. Der Vorgestellte Multiplayer-Modus würfelt zufällige Teilnehmer:innen in einer Lobby zusammen, während im Privaten Multiplayer Freund:innen gegeneinander antreten dürfen.

Grafik

Jaja, dieses ganze „Autos- und Strecken“-Gedöns ist ja nett und so, aber wie sieht es denn nun aus, das neue Forza Motorsport? Nun, das hängt davon ab, wo und wie man es spielt. Auf der Xbox Series S läuft Forza Motorsport in Full-HD bei weichen 60FPS. Auf Ray-Tracing müssen wir auf dieser schwächeren Konsole allerdings vollständig verzichten. Auf der Xbox Series X entscheiden wir und zwischen 3 Grafikmodi: Der Performance-Modus liefert 4K@60FPS ohne Ray-Tracing. Der Performance-RT-Modus bietet Ray-Tracing bei 60fps, aber variabler Auflösung. Last, but not least protzt der „Visuals“-Modus mit 4K und Ray-Tracing, allerdings auf Kosten der Framerate, die auf 30fps sinkt. Am besten sieht Forza Motorsport freilich auf einem leistungsstarken PC aus, denn dank DLSS sind 4K, Ray-Tracing und nach oben offene Frame-raten hier keine Ausschlusskriterien.