Forza Horizon 5 bereits im Early Access erhältlich

Gute Nachrichten für alle, die auf den Verkaufsstart vom neuen Forza nicht mehr erwarten können – ab sofort ist Forza Horizon 5 über die Forza Horizon 5 Premium Edition oder das Premium Add-ons Bundle für Xbox oder Windows PCs im Early Access verfügbar, bevor der Titel am 9. November erscheint. In Forza Horizon 5 stürzt ihr euch mit einem Fahrzeug Deiner Wahl in die Open World von Mexiko und entdeckst lebendige Wüsten, dichte Dschungel, historische Altstädte, einen schneebedeckten Vulkan und vieles, vieles mehr.

Zusatzfeatures für Premium-Nutzer*innen

Neben dem Early Access erhaltet ihr als Besitzer*innen der Premium Edition und des Premium Add-ons Bundles ein exklusives Willkommenspaket, einen Car Pass, eine VIP Membership und die zwei ersten Spielerweiterungen, sobald diese verfügbar sind. Übrigens: Als Mitglied des Xbox Game Pass erhaltet ihr 10 Prozent Rabatt auf den Kauf des Premium Add-ons Bundle im Microsoft Store.