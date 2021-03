Forspoken: Neuer Name für Project Athia

Hauptcharakter Frey wird von Ella Balinska dargestellt, die am besten für ihre Hauptrolle in Charlie’s Angels (2019) bekannt ist. Die Darstellerin meint folgendes: “Dies ist das erste Videospiel, an dem ich arbeite. Als Fan von Videospielen, ist es bemerkenswert zu sehen, wie die unglaubliche Welt und die Geschichte von Forspoken zusammenkommen und die Grenze zwischen Realität und Fantasie verwischen. Frey als Charakter ist real, sie ist rau, sie ist von ihrem Weg abgekommen – metaphorisch und wortwörtlich – und ist ein Charakter, zu dem ich sofort eine Verbindung hatte. Ich denke, dieses Gefühl werden viele teilen, wenn sie sich auf dieses Abenteuer begeben.”

Forspoken wird von Luminous Productions entwickelt und soll 2022 für PlayStation 5 und PC erscheinen. Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Website.