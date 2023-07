For Honor: Ocelotl ist ab 27.7.2023 als neuer Held verfügbar

Ubisoft gab bekannt, dass mit Ocelotl, der neueste For Honor-Held am 27. Juli erscheinen wird. Der neue, von der aztekischen Zivilisation inspirierte Held ist ein grimmiger, aber berechnender Krieger, der in dieser Season seinen Rachefeldzug gegen den gierigen Conquistador beginnt.

Der Ocelotl stellt sich mit einem Gameplay-Trailer gleich direkt vor: