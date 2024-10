Football Manager 2025 erscheint Ende November 2024

Sports Interactive hat das Veröffentlichungsdatum von Football Manager 2025 bekannt gegeben. Ende November ist es so weit!

Mehr zu Football Manager 2025

FM25 wird am 26. November auf PC und Mac erscheinen, dem gleichen Tag, an dem die Football Manager 25-Konsolenversion auf Xbox und PS5 erscheint. Die PC/Mac- und Xbox-Titel werden auch über Game Pass verfügbar sein. Football Manager 25 Mobile soll auch am 26. November exklusiv für Netflix veröffentlicht werden, während Football Manager 25 Touch am 3. Dezember für Nintendo Switch veröffentlicht wird. “Angetrieben durch den Wechsel zur Unity-Engine markiert FM25 den größten technischen und visuellen Fortschritt für die Serie seit einer Generation”, so das Sega-eigene Studio. Es ist auch der erste Eintrag in der langjährigen Serie, der Frauenfußball beinhaltet. Digitale Vorbestellungen von FM25 für PC und Mac über von Sega zugelassene Einzelhändler erhalten einen Rabatt von 10 %.

Vor einer kürzlichen Verzögerung hatte Sports Interactive geplant, das Spiel Anfang November zu veröffentlichen. “Wie ich in Interviews und Entwicklungsaktualisierungen erwähnt habe, war der FM25-Zyklus für das gesamte SI-Team eine Herausforderung”, sagte Studiodirektor Miles Jacobson. “FM25 ist nur der Ausgangspunkt für die nächsten 20, 30 Jahre des Studios. Es ist auch der Punkt, an dem die Welt zwei unserer mehrjährigen Projekte zum Tragen bringen kann: die Umstellung auf die Unity-Engine und die Einführung des Frauenfußballs. Es gibt uns ein echtes Erfolgserlebnis, unsere harte Arbeit mit Ihnen zu teilen, und wir freuen uns wirklich darauf, Ihnen in den Wochen vor der Veröffentlichung des Spiels mehr von dem Spiel zu zeigen.”