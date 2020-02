Five Finger Death Punch Wien – Gig am 19.02.2020

Musikalisch ordnet Gitarrist Zoltan Bathory Five Finger Death Punch eindeutig dem Heavy Metal zu. Gewürzt jedoch mit einer Prise Thrash Metal und einigen europäischen Einflüssen, wie er einst in einem Interview sagte. Sonderlich verwunderlich sind letztgenannte Noten nicht, da Bandgründer Bathory – der Name gibt Hinweise – ungarische Wurzeln hat.

In 15 Jahren erfolgreicher Bandgeschichte haben Five Finger Death Punch nunmehr schon 8 Studioalben veröffentlicht und alle schlugen ein wie Bomben – mehrere Millionen verkaufter Alben sprechen eine deutliche Sprache!

Am 19.02.2020 rocken die Jungs von Five Finger Death Punch Wien . Auch wenn die Band um Ivan L. Moody locker dazu im Stande wäre, die Wiener Stadthalle alleine zum Kochen zu bringen, und die Mauern musikalisch einzureißen, gesellen sich auf der bisher größten Headliner Europa-Tour die altgedienten Metaller von Megadeth, sowie die aufsteigenden Newcomer Bad Wolves dazu! Wenn ihr dabei sein wollt, wenn diese drei Bands die Halle zum Beben bringen, solltet ihr euch beeilen, denn es gibt nur noch wenige Tickets !

Der charismatische Band-Mitgründer und Sänger von FFDP gibt an, dass er die Band vor allem durch Pantera beeinflusst sieht. Vorbilder für Moodys markanten Gesang sind laut eigener Aussage Mike Patton von Faith No More oder Lynn Staley von Alice in Chains.

Die Band deren Texte oft sehr markig gestaltet sind, beschäftigen sich oft mit dem Schicksal von Soldaten und generell dem Bild dieser Kriegshelden oder auch Ordnungshüter oder anderer Ersthelfer und ihrem Stand in unserer Gesellschaft. Daher ist es nicht verwunderlich, dass Bathory sowie einige andere Rock-Größen (u.a. Brian May von Queen) eine Neuauflage des Kenny Wayne Shepherd Songs Blue on Black aufnahmen und alle Einnahmen daraus an die Gary Sinise Foundation, die sich der Unterstützung von Veteranen, Ersthelfern und deren Familien widmet, spendeten.