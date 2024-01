Samsung S24 Unpacked Event im Praterclub: Wir waren dabei

Gestern um 19.00 Uhr fand in San Jose (USA) das internationale Galaxy Unpacked Event 2024 statt, wo die Galaxy S24 Serie vorgestellt wurde. Zeitgleich konnten wir in Wien zusammen mit ausgewählte Journalist:innen, Influencer:innen sowie Geschäftspartner:innen im Club Praterstrasse die neue Ära der künstlichen Intelligenz (Galaxy AI*) miterleben.

Samsungs Vice President der Mobile Division für Österreich und Schweiz Dario Casari, hieß die 200 Gäste:innen willkommen. Marvin Peters, Director Mobile Samsung Austria, präsentierte die neuesten AI-Features des Smartphones in den Bereichen Live-Übersetzung, Nightography sowie neue AI-Bild-Bearbeitungstools und Bild-Suchfunktionen, wie „Circle to Search“, welches in Kooperation mit Google entstanden ist. Dabei diskutierte er mit dem AI-Experten und Vangardist CEO, Julian Wiehl, über die neuesten AI-Trends und die Veränderungen, welche künstliche Intelligenz 2024 mit sich bringen wird.

Bei interaktiven Stationen konnten wir die neue Galaxy S24 Serie antesten, welche ab sofort vorbestellt werden kann und ab 31.01.2024 im stationären Handel erhältlich sein wird.

Hier ein paar Eindrücke vom Event gestern: