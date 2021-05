Final Fantasy 7 The First SOLDIER: Neues Gameplay + geschlossene Beta

Final Fantasy 7 The First Soldier ist ein Battle Royale-Erlebnis aus dem Hause Square Enix. Lest hier mehr!

Als Final Fantasy 7 The First Soldier angekündigt wurde, war es spannend: Ein Handy-Spiel, das der legendären Serie gerecht werden soll? Final Fantasy 7 Der erste Soldat lässt euch in die Haut eines SOLDIER schlüpfen, während ihr Waffen, Magie, Stilwechsel und den Kampf mit Bestien managt. Ihr dürft in der Stufe aufsteigen und mehr Waffen verdienen, indem ihr sie besiegt – fast wie in Intergrade. Hier der Final Fantasy 7 The First Soldier-Stream für euch: