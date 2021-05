Final Fantasy VII Remake Integrade finaler Trailer

Neue Story Episode

Die Neuveröffentlichung des Spiels liefert aber nicht nur frische Optiken und aufgebohrtes Gameplay. Integrade umfasst auch eine brandneue spielbare Story-Episode mit der schon aus dem Spiel von 1997 bekannten Yuffie Kisaragi in der Hauptrolle. Diese aus Wutai stammende Ninja hat sich in Midgar eingeschlichen um die ultimative Materia von der Shinra Electric Power Company zu stehlen.

In der Haut von Yuffie bekommen wir einen gänzlich neuen Blick auf die Story von Final Fantasy VII Remake und einen Eindruck davon, was alles in Midgar geschehen ist, während Cloud, Tifa und Co. ihr Ding durchgezogen haben.

Die Episode kommt wie erwähnt exklusiv für die Playstation 5 heraus – kann jedoch gesondert gekauft werden, wenn ihr euer Spiel von der Playstation 4 auf die neue Konsolengeneration aktualisiert. Natürlich ist die Erweiterung auch Bestandteil der kompletten Verkaufsversion von Final Fantasy VII Remake Integrade.