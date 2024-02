Final Fantasy 7 Rebirth: Update macht das Spiel noch schöner

Square Enix hat gesagt, dass es plant, die visuellen Probleme von Final Fantasy 7 Rebirth nächste Woche mit einem Update anzugehen.

Welche Probleme hat Rebirth?

Nach der Veröffentlichung einer Final Fantasy 7 Rebirth-Demo letzte Woche haben manche Spieler:innen berichtet, dass sie beim Spielen im Performance-Modus auf Probleme gestoßen sind. “Das Update der für den 21. Februar geplanten Final Fantasy VII Rebirth-Demo wird die visuelle Qualität verbessern, wenn der ‘Performance-Modus’ aus den Grafikoptionen ausgewählt wird”, sagte Square Enix dazu. “Die gleichen Verbesserungen werden auch auf das gesamte Spiel angewendet”. Als jemand, der die Demo bereits zwei Mal gespielt hat – jeweils im Leistungsmodus -, frage ich mich: Hä? Das Game sieht so schon unglaublich aus, und jetzt wird es noch schöner? Okay, nehmen wir natürlich gerne mit.

Der Leistungsmodus des Spiels ist so konzipiert, dass die Spieler:innen eine Bildrate von 60 Bildern pro Sekunde beibehalten können, während der Grafikmodus es uns ermöglicht, die 4K-Auflösung zu priorisieren. Vor der Veröffentlichung des Spiels Ende dieses Monats ermöglicht die Final Fantasy 7 Rebirth-Demo allen, die Kontrolle über den Protagonisten Cloud sowie den primären Antagonisten Sephiroth als Teil eines erweiterten Flashback-Abschnitts zu übernehmen. Square Enix sagte, dass die Demo in diesem Monat aktualisiert werden würde, damit wir auch einen Teil der Junon-Region erkunden können, was vermutlich der Zeitpunkt ist, an dem die geplanten visuellen Verbesserungen eingeführt werden. Das zweite Spiel der Final Fantasy 7 Remake-Trilogie wird am 29. Februar 2024 auf zwei Discs für PS5 veröffentlicht und wird für mindestens drei Monate PS5-exklusiv bleiben.