Kostenlosen Final Fantasy 7 Rebirth Demo ab sofort erhältlich

Square Enix veröffentlicht heute den ersten Teil einer zweigeteilten kostenlosen Final Fantasy 7 Rebirth Demo, in der ihr das Eröffnungskapitel des Hypetitels erleben könnt. Ein zweiter spielbarer Abschnitt wird am 21. Februar innerhalb der Demo verfügbar sein und es ermöglichen, schon vorab einen Teil der weitläufigen Spielwelt zu erleben, bevor es am 29. Februar exklusiv für PlayStation 5 erscheint. Dies wurde während einer „State of Play“-Extra-Ausgabe von Sony Interactive Entertainment bekannt gegeben.

Was erwartet euch in der kostenlosen Final Fantasy 7 Rebirth Demo?

Der erste Teil der Demo bietet einen Rückblick, in dem sich Cloud Strife an eine frühere Mission in seiner Karriere als SOLDAT erinnert – den „Nibelheim-Vorfall“. Diese Mission fand fünf Jahre vor den Ereignissen des Hauptspiels statt. Fans schlüpfen in die Rolle einer jüngeren Version des Protagonisten Cloud Strife und des legendären Sephiroth, während die beiden SOLDAT-Helden das plötzliche Auftauchen von Monstern in den Bergen über Clouds Heimatstadt untersuchen. Als ein dunkles Geheimnis ans Licht kommt, ändert sich der Lauf ihres Lebens und das Schicksal des Planeten für immer.

Nachdem ist „Der Fall eines Helden in Nibelheim“ abgeschlossen haben, erhält die Demo am 21. Februar ein Update mit einem weiteren spielbaren Abschnitt mit dem Titel „Beginn einer neuen Ära in Junon“. In dieser speziellen Vorschau, die extra für die Demo erstellt wurde, kann ein kleiner Teil der gewaltigen Spielwelt um die Hafenstadt Junon erkundet werden. Die in der Demo zugängliche Junon-Region wurde speziell angepasst, um das Spiel kompakter zu gestalten, sodass der Fortschritt nicht in die Vollversion des Spiels übertragen werden kann. Fans und Neueinsteiger erhalten jedoch die Chance, neue Arten der Erkundung, neue Synchro-Angriffe und die starke Bindung zwischen den Charakteren zu erleben, die in spannenden Kämpfen zum Ausdruck kommen.

Wer einen Demo-Spielstand auf seiner PlayStation 5 speichert, schaltet in der Vollversion einen Kupo-Talisman und ein Überlebensset frei. Außerdem lassen sich Abschnitte überspringen, die in der Demo „Der Fall eines Helden in Nibelheim“ bereits vorkamen. Um diese Vorteile nutzen zu können, ist es wichtig, dass die Spieler*innen alle Updates des Spiels installiert haben.

Finales Release

Final Fantasy 7 Rebirth erscheint am 29. Februar 2024 exklusiv für die PS5. Weitere Informationen gibt es hier.