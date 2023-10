Final Fantasy 7 Rebirth: Matthew Mercer bekommt Hauptrolle als Sprecher

Auf der diesjährigen New York Comic-Con hat Matthew Mercer öffentlich gemacht, dass er in Final Fantasy 7 Rebirth eine Sprechrolle hat!

Matt Mercer spricht Vincent Valentine

Who dares to disturb my slumber?! Als Moderator spricht Matt Mercer seine Hintergrundarbeit in FFVII Remake an, nachdem er die Besetzung vorgestellt hat. Er war nämlich schon für den einen oder anderen NPC zu hören – das fiel Fans, die das englische Original spielten, schnell auf. Dann sorgt Matt Mercer für ein Ende der Gerüchteküche, indem er sagt, dass er die Rolle von Vincent Valentine in der Fortsetzung übernehmen wird. Vincent in Final Fantasy VII Rebirth ist ein ehemaliger Turk, der sich Cloud und seiner Crew bei ihren Eskapaden als Rache an Hojo anschließt. Er war auch der Protagonist in Final Fantasy VII: Dirge of Cerberus, gesprochen von VA-Legende Steve Blum.